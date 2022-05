A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és AMI május 6-án immár XXVIII. alkalommal rendezte meg hagyományos matematikaversenyét. Az ezúttal online formában lebonyolított tehetségnapon a matematika mellett, az intézmény számítógépes grafikai versenyt is hirdetett – számolt be az eseményről dr. Feketéné Tunyogi Ildikó Mária intézményvezető. A debreceni iskolák mellett több megyénkbeli városból is neveztek tanulók a megmérettetésre.

Eredmények A XXVIII. Bolyai János Megyei Matematikaverseny győztesei: 1. évf.: Sinku Dominik (Debreceni Bolyai János Általános Iskola és AMI)

2. évf.: Szőllősi Bálint (Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola)

3. évf.: Szabó László (Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló)

4. évf.: Pataki Gergő (Debreceni Hunyadi János Általános Iskola)

5. évf.: Balogh Péter (Debreceni Hunyadi János Általános Iskola)

6. évf.: Nagy István (Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Berettyóújfalu)

7. évf.: Yao Chengxi (Szoboszlói úti Általános Iskola)

8. évf.: Nábrádi Gergely (DE-Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskola) III. Bolyai János Számítógépes Grafikai Verseny győztesei: 5-6. évf.: Réffi-Végh Zsombor (Debreceni Bolyai János Általános Iskola)

7-8. évf.: Szilágyi Zsanett (Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskloa és AMI)