Képviselő-testületi ülését tartotta kedden Sáránd önkormányzata, melyen többek között döntöttek rendeletek módosításáról, pályázathoz szükséges önerő biztosításáról és az idei díszpolgári címek odaítéléséről is.

– A testület korábban elfogadta, hogy a szociális étkeztetést ez év júniusától a Cívis Szociális Étkezési Központ látja el a településen. A szolgáltató jelezte, hogy a szükséges engedélyeket határidőben nem tudja beszerezni, ezért kérvényezi a szerződés módosítását. Ennek értelmében 2023. január 1-től vennék át a kötelező feladatellátást – ismertette az első napirendi pontot Dézsi András polgármester. A képviselők a kapcsolódó rendelet módosítását jóváhagyták, amely a szolgáltatásban változást nem fog eredményezni az arra jogosultak számára. A civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosításával rendezték az elszámolások módját. A tavalyi évben 693 ezer forinttal támogatta a község a helyi szervezeteket, csoportokat. A harmadik napirendi pontban a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működéséhez kapcsolódó rendeleteket véleményezték és hagyták jóvá a képviselők.

– A Várépítő programra nyújtana be pályázatot az óvoda intézménye, amelynek beadási határideje május 9. Az intézmény vezetőjének tájékoztatása szerint, az épület egyik vizesblokkját korszerűsítenék, amelyre 859 ezer forint támogatást igényelnének – mondta a polgármester. A képviselők jóváhagyták a kérelmet. Pozitív elbírálás esetén a munkaköltség jelentkezik majd önerőként, melyet az óvoda költségvetésébe építenek majd be. Az önkormányzatok rendkívüli támogatásáról szóló pályázat célja, hogy a helyhatóságok működőképességét és feladataik ellátását veszélyeztető helyzeteket helyreállítsa vissza nem térítendő összeg formájában. Az önkormányzatok erre évente két alkalommal nyújthatnak be igényt, mellyel először szeretne élni idén Sáránd. A testület jóváhagyta ennek kidolgozását és benyújtását.

Gondnok is lesz a táborban

– A tavalyi évben kicsivel több mint 4 millió forintot nyertünk járdaépítésre, mely összeg csak az anyagok költségeire szól. Mivel a kivitelezést az önkormányzat – főleg humán erőforrás hiányában – nem tudja elvégezni, ezért külső vállalkozást bíznánk meg a feladattal – mondta a Magyar falu program egyik támogatásával kapcsolatosan Dézsi András.

A testület 500 ezer forint elkülönítését hagyta jóvá erre, a vállalkozó kiválasztása már folyamatban van.

Képviselői felvetések között szerepelt többek között egy gondnok alkalmazása a nyári főszezonban a sporttelep táborában. Mint azt Gyönyörű Zsigmond képviselő kifejtette, a szállásokat az elmúlt években egyre többen keresték fel, így a vendégek megtartása és komfortérzetük növelése érdekében lenne hasznos egy ilyen munkatárs alkalmazása. További javaslatként hangzott el, hogy a község költségvetésébe kerüljön fásításra elkülönített sor.

A Color együttes 1975-ben alakult Debrecenben, a Bokor és a DOTE együttesek tagjaiból. Alapítói voltak a sárándi születésű Bokor testvérek. 1977-ben a zenekar megnyerte a Ki mit tud?-ot és a Metronóm ’77 könnyűzenei versenyt. A következő évben elvállalták Szűcs Judit nagylemezének hangszerelését és zenei kíséretét. Turnéztak később a Szovjetunióban, Romániában, az NDK-ban és Lengyelországban is.

A keddi ülésen a képviselők úgy határoztak, hogy a „Sáránd Község Díszpolgára” címet megosztva Bokor Gyula, Bokor Tibor (posztumusz) és Bokor Attila részére adományozza ebben az évben elismerésül annak, hogy életművükkel hozzájárultak település országos és nemzetközi megismertetéséhez, a falu jó hírnevének öregbítéséhez.

Az ünnepélyes átadást május 18-án tartják majd a Közösségi Házban.

Bekecs Sándor