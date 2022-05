Közel négyszáz négyzetméter alapterületű homoktövis-feldolgozó üzem épül Tetétlenen több mint 200 millió forintból, állami támogatással. A település neve összefonódott a jótékony hatású növénnyel, az abból előállított termékekből pedig meghatározó bevételi forráshoz jut az önkormányzat.

A megnövekedett igény miatt volt szükség az üzem megépítésére, a beruházás jelen állásáról Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester tájékoztatta a Naplót.

– Az előkészítések, engedélyeztetések, illetve maga a támogatási rendszer kidolgozása közel két évet vett igénybe. A jelenlegi helyzetre való tekintettel háromszor kellett kiírni a közbeszerzést, mire eredményes lett az eljárás. Gyakorlatilag egy jó hónappal ezelőtt indult el a tényleges beruházás. Most ott tartunk, hogy az alap mindenféle közműkivezetéssel együtt elkészült, hamarosan érkezik a váz-, illetve a falszerkezet – tudatta.

A könnyűszerkezetes épületet teljes gyártósori technológiával szerelik fel, valamint egy bemutatótermet is kialakítanak itt.

Az üzemet a Gazdaságélénkítő programban elnyert támogatásból építik, a program kombinálva van közfoglalkoztatással is, jelenleg öt fő foglalkoztatása kapcsolódik a beruházáshoz. A projekt önkormányzati forrást is igénybe vett már több ízben, de az induló 200 millió forinthoz már kaptak forrás­emelést, sőt jelen pillanatban is folyik a tervek és a költségvetés felülvizsgálata.

Nem vész kárba semmi

A homoktövisre építve közel hatvanféle terméket dolgoztak már ki Tetétlenen, különböző lisztek, olajok, szirupok, szörpök és lekvárok is megtalálhatók a repertoárban. A növény minden részét tudják használni, nincs melléktermék: a leveléből teát, a velő elkészítését követően héjából húslisztet készítenek, de a magjából kinyert olaj is nagyon keresett. A mag héját kiszárítják, abból maglisztet állítanak elő. Itt azonban nem álltak meg, most is folynak a termékfejlesztések.

– Jelenleg kézműves-technológiával állítjuk elő ezeket, azért van szükség az üzemre, mert évről évre egyre nagyobb igény mutatkozik a termékeink iránt. Jelenleg is van olyan cég, amellyel nem tudtunk szerződést kötni, mert a kézműves-technológiával nem tudjuk a nekik szükséges mennyiséget előállítani – mutatott rá a polgármester. Hozzátette, induláskor hat főnek tudnak állandó munkahelyet teremteni.

Forrás: önkormányzat

Máshonnan is vesznek

Borbélyné Fülöp Hajnalka azt is elárulta, túl sok lehetőségük már nincs arra, hogy újabb területeket bevonjanak a növény termesztésébe: ahol lehet, ott már majdnem mindenhol homoktövis nő a településen. – Már két éve keretmegállapodással rendelkezik az önkormányzat alapanyag-felvásárlás tekintetében, illetve folyamatosan keresnek meg minket települések, hogy eladják nekünk a náluk termett homoktövist. Természetesen minden megvásárolt alapanyagot ugyanúgy nyomon követünk, megnézzük, hogy milyen beltartalmú – szögezte le.

Idén már indul a próbaüzem

A polgármester azt is megosztotta, ha nem lesz csúszás a kivitelezésben, akkor ez év augusztus 13-án elindul a próbaüzem. – Az első éves vállalt termelési indikátor 22 tonna alapanyag feldolgozása – ismertette a célszámot. Az időjárás függvényében 10-15, maximum 18 tonna homoktövist tudnak termelni Tetétlenen, a maradék néhány tonnát kell csak máshonnan megvásárolniuk. Az éves bevétel nagysága változó, hiszen nem mindegy, milyen terméket állítanak elő. – Ha teljes kapacitással elindulunk, akkor a tiszta haszon több 10 millió forintra becsülhető már a kezdetekben is. Ez függ a piaci áraktól, hiszen vannak a piacon még egyéb szereplők, akik homoktövis-értékesítéssel és -feldolgozással foglalkoznak. De abszolút versenyképesek vagyunk – hangsúlyozta.

Számos terméket készítenek Tetétlen kincséből

A homoktövis esetében a telepítéskor kell leginkább odafigyelni, amíg megfakad a növény, addig kell öntözni, utána viszonylag kevés gondozást igényel, bármilyen talajon termeszthető. Tetétlenen három fajtát termesztenek ebből a növényből, mindegyiknek nagyon magas a C-vitamin-tartalma, rengeteg vitamint, aminosavat és a szervezet számára fontos anyagokat tartalmaz.

– 2012-ben 600 tő telepítésével kezdtünk, akkor tanultuk meg a termesztését is. Akkoriban annyira alacsony volt homoktövisbogyó felvásárlási ára, hogy nem szerettük volna elpazarolni, ezért is indultunk el a feldolgozás útján. Akkor még nem gondoltuk, hogy így ki fog teljesedni, de örülünk, hogy így alakult, szeretünk ezzel a növénnyel dolgozni – mondta a polgármester.

Kiss Dóra