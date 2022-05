A felismerhetetlenségig összeroncsolódott autóbuszok, vérző, eszméletét vesztett bajbajutottak a földön heverve – többek közt ilyen meghökkentő látvány fogadta azt a hatvanöt versenyzőt, akik összemérik ma tudásukat Hajdúszoboszlón, a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének 50. Felmenőrendszerű Országos Elsősegélynyújtó Versenyén.

A megyei döntőn összesen hét állomáson kell helytállniuk az önkéntes elsősegélynyújtóknak, négy gyakorlati kárhelyen és két elméleti állomáson 10 perc alatt bizonyíthatják rátermettségüket.

A megmérettetésen általános és középiskolák diákjai, valamint felnőttek indultak: hét általános iskolai csapat érkezett, középiskolai kategóriában öt csoport indul, és ezen kívül egy felnőtt csapat ad számot tudásáról. A versenyzők Hajdúszoboszlóról, Püspökladányból, Hajdúnánásról, Hajdúböszörményből, Balmazújvárosból, Debrecenből és Berettyóújfaluból érkeztek. A megyei katasztrófavédelem kiképző- és raktárbázisán sok más mellett vérző sebet láthatnak el, vagy éppen újraélesztést végezhetnek. A csapatok tagjainak nem elegendő csupán a tudás, a feladatok sikeres megoldásához együttműködésre is szükségük van.

Sikeres az érzékenyítés

– Hazánkban a Magyar Vöröskereszt a Mentőszolgálattal együtt vállalta, hogy felkészíti a társadalmat arra, hogy képes legyen egyfajta önvédelemre, s ellátást tudjon adni a bajban. Úgy tűnik, hogy a felkészítési sorozat sikeres – hangsúlyozta a verseny megnyitóján Oláh Miklós, a Magyar Vöröskereszt Hajdúnánás Területi Szervezet elnöke.

A versenyt szakmai bírák értékelik, dr. Korcsmáros Ferenc, az Országos Mentőszolgálat Észak-alföldi Regionális Mentőszervezetének igazgatója a versenybíróság elnökeként vesz részt a rendezvényen. Kérdésünkre elmondta:

a tapasztalataik arról árulkodnak, hogy egyre népszerűbbek az érzékenyítőprogramok, valamint azt látják, hogy a valódi eseteknél is egyre inkább segítik civilek a szakemberek munkáját.

– A laikus elsősegélynyújtásnak az elmúlt évtizedekben óriási jelentősége mutatkozott. Az egészségügyi rendszer nagy hangsúlyt fektetett az oktatásra, a figyelemfelhívásra, az érzékenyítésre. Vannak esetek, amikor néhány perc is fontos a bajba jutottnak a túlélés, illetve a maradandó egészségkárosodás szempontjából. Örvendetes, hogy nő a laikus elsősegélynyújtásban kedvet kapó hallgatók száma, az állampolgárok ez irányú felelősségvállalása – részletezte. Mint mondta, ebben szerepe volt egyebek mellett az országos érzékenyítőprogramoknak és a mobiltelefonos applikációknak is. Szavai szerint ma már lelki támogatást jelent a bejelentőknek az is, hogy a mentésirányítás folyamatosan vonalban marad, és szakmai támogatást nyújt ahhoz, hogy amíg a mentők a helyszínre érkeznek, addig a laikus hatékonyan tudjon elsősegélyt nyújtani.