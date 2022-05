Csillámtetoválás, ugrálóvár, lufi, finomságok – megszokott képek a gyermeknapról. Május utolsó hétvégéjét vidámnak, önfeledtnek ismerjük, s könnyek a legkevésbé sem jutnának eszünkbe róla (kisgyermekeseknek legfeljebb, ha lelki szemeik előtt látják a földre pottyanni a fagylaltot, vagy messze szállni a héliummal feszesre fújt mesefigurát).

Fizikai, lelki támasz

Lapunk csütörtökön egészen új tapasztalatot szerezhetett arról, mit jelenthet egy ilyen – már-már untig szokott – jeles forduló. A Dorkász Szolgálat Alapítvány befogadóközpontjában jártunk, ahol március 21-e óta folyamatosan fogadnak kárpátaljai, ukrajnai menekülteket, jelenleg már csaknem kétszáz főnek biztosítanak átmeneti otthont.

– Ingyen szállást és étkezést biztosítunk a menekültek számára hosszabb távon. Nem tipikus tranzit szállás vagyunk, hanem azoknak segítünk, akik 30 napig vagy azon túl is, akár hónapokig igényt tartanak a szállásra. Látjuk a politikai helyzetet, azt, hogy nem nyugszanak a konfliktusban álló felek, ezért is készülünk fel a hosszabb távú befogadásra. A fizikai ellátás mellett szociálisan is segítjük a menekülteket, a hivatalos dokumentumok intézését támogatjuk. Továbbá vannak munkaképes befogadottak, akikben a szándék is megvan, őket segítjük összekötni a munkahelyekkel – mondta el lapunknak Kiss Ábel Lukács, a szolgálat igazgatója.

Forrás: Czinege Melinda

Az Alapítvány munkatársai, önkéntesei ezen túl a mentális és lelki segítségnyújtásban is helyt állnak. A gyermeknaphoz közeledve, május 26-án, áldozócsütörtökön különleges, színes, egész napos programmal kedveskedtek a legkisebbeknek.

Megtudtuk: az Alapítvány az olyan különleges alkalmakon kívül, mint a gyermeknap a hétköznapokban is nagy hangsúlyt fektet a pszichológiai segítségnyújtásra és a hitéleti programokra, továbbá a gyerekfoglalkozásokra. – Kulcsfontosságú kérdés, hiszen itt van több mint 90 gyermek. Látjuk, hogy a gyermekek le vannak maradva, részben fejlesztő foglalkozásokkal, részben hagyományos oktatással segítjük őket. Jelenleg száz százalékban magyar ajkú menekültek élnek az átmeneti szálláson, így magyart, matematikát tanulhatnak, és vannak terápiás foglalkozásaink – sorolta. Hozzátette, hogy a program nem titkolt célja a közösségépítés is, hiszen az elszállásoltak korábban sosem töltöttek így együtt időt.