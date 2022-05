Kicsivel több mint 50 millió forintot fordított Hajdúböszörmény a mintegy 160 lakosú pródi településrészen található régi iskola épületének és a művelődési háznak a felújítására. A munkálatok januárban kezdődtek, és a napokban fejeződtek be.

Mint arról korábban a Napló is beszámolt, a tavalyi év végén Hajdúböszörmény önkormányzata útfejlesztésre, valamint a pródi művelődési ház és az iskola épületének felújítására kapott 490 millió 500 ezer forint vissza nem térítendő kormányzati támogatást. Ebből mintegy 440 millió forintot fordítottak 13 útszakasz felújítására összesen 3 és fél kilométer hosszúságban, amelyek ez év elején el is készültek.

Új nyílászárók is bekerültek

– A támogatás fennmaradó részéből két önkormányzati ingatlant újítottunk fel Pród településrészen: a régi iskola épületét, valamint a művelődési házat. Mivel ezek más jellegű munkák voltak, mint az útfejlesztés, ezért készültek csak most el – mondta megkeresésünkre Kiss Attila polgármester. Előbbire kicsivel több mint 26 millió 200 ezer forint támogatást fordítottak. Teljeskörűen cserélték a gépészeti szerelvényeket, korszerűsítették az elektromos hálózatot, minden belső helyiségben cserélték a burkolatokat, valamint a falakat is újrafestették, és új nyílászárókat helyeztek be a régiek helyére. – A pródi művelődési ház felújítása során a teljes fűtéskorszerűsítés, a helyiségek padlóburkolatának teljes cseréje mázas kerámialapokra; glettelés, falfestés, alapmázolás, zománclakkozás, külső ereszdeszkázat mázolása és a villamos energia teljes körű felújítása történt meg, mely tartalmazta a vezetékek, szerelvények és a nyílászárók cseréjét is – ismertette a városvezető. Erre további 25 millió forintot költhetett a város. A kivitelezést egy helyi vállalkozás végezte, amellyel januárban kötöttek szerződést.

Pótmunkát is végezniük kellett

– A munkálatok megkezdése után, februárban a kivitelező jelezte, hogy a felújítás során olyan többletmunkák, illetve pótmunkák merültek fel, amelyek a komplett felújítás elvégzéséhez elengedhetetlenek – idézte fel Kiss Attila a művelődési ház munkálataival kapcsolatban. Mint kifejtette, a nyílászárók cseréjekor a külső homlokzat megbomlott, teljes felületen levált, ami a helyszíni bejárás során is tapasztalható volt, ezért a külső homlokzat 296 négyzetméter felületét újravakolták, nemesvakolattal történő felső réteg készítése vált indokolttá. Az épület cserépfedésének javítása, lépcsőkészítés, előtető javítása és egy acélajtó elhelyezése is a pótmunkák részét képezte. Ez megközelítőleg 5 millió 120 ezer forint önerőt jelentett az önkormányzat számára, amit a képviselő-testület jóváhagyott, és az ez évi költségvetés szolgál majd annak fedezetéül. Kis Attila kérdésünkre hozzátette: a felújított iskola épületét közösségi célokra és rendezvények megtartására használják majd a jövőben, míg a művelődési házban működik a posta, a népkonyha-szolgáltatás, a közfoglalkoztatás szociális helyiségei, valamint az idősek klubja is, illetve a havi egy istentiszteletit is itt tartják meg.

Bekecs Sándor