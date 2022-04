– A város működése szempontjából egy nagyon jelentős fejlesztés kezdeti fázisában vagyunk: Debrecen történelmi műemlék épületének a felújítása indult meg. Március 10-én a kivitelező átvette a munkaterületet, 18 hónap áll rendelkezésre a szerződés szerint a feladatok elvégzésére – közölte a polgármester.

Elmondta, hogy 18 hónap áll a kivitelező rendelkezésére a hátsó épületrész korszerűsítésére, és az egész tömb energetikai felújítására. Kitért arra, hogy az 1800-as évek elején felhúzott házon utoljára az 1960-as években végeztek átfogóbb modernizálást, és bár 2014 körül az elülső részt rendbe tették, a hátsó, Sas utcai, úgynevezett Orbán-ház teljes, külső-belső felújítást igényel.

Hangsúlyozta: a projekt lebonyolítása a műemlékvédelmi szempontok szigorú figyelembevételével zajlik, így például a hátsó rész nyílászáróit olyan darabokra cserélik, melyek a korhű állapotot idézik. A projekt költsége 2,7 milliárd forint, részben uniós, részben önkormányzati forrásból valósul meg.

Forrás: Kiss Annamarie

– Az épület első, központi része egy külső energetikai felújításon már 2014-15-ben átesett, láthatóan jó állapotban van, a tetőszerkezet megújult, a nyílászárók cseréje megtörtént. Belül azonban gyakorlatilag érintetlen maradt, és azok a szárnyrészek, ahol vendégek nem szoktak megfordulni, hűen mutatják azt, hogy utoljára az 1960-as években volt felújítási munka az épületen. Tehát a belső folyosók, irodák a fűtés, energiaellátás, és elektromos hálózat tekintetében is rendkívül korszerűtlenek, de ezen fejlesztés révén mindkét épületrész; a főépület, illetve a hátsó, Sas utcai szárny, az úgynevezett Orbán-ház teljes belső, továbbá utóbbi külső felújítást is kap – részletezte a városvezető. Hangsúlyozta: a korszerűsítés energetikai fejlesztés is egyben, és a műemlékvédelmi szempontok figyelembevételével történik. Így például olyan nyílászárókat építenek be a hátsó szárnyban, melyek a korhű állapotot idézik. Elmondta, a főépület belső felújítása kiterjed a nagy tanácsterem belső átalakítására is, több helyen padlófűtés lesz, illetve a hűtés-fűtési rendszer is kiépül. Cserélik az elektromos hálózatot, és mindenhol lesz nyáron hűtés.

Forrás: Kiss Annamarie

A kivitelezés idejére a városháza munkatársai három különböző helyre költöztek, a polgármesteri vezetés a Simonffy utcára, a Cívis Ház egyik irodablokkjába; a jegyzői vezetés és a dolgozók egy része az Agora irodaházba, míg a pénzügyi főosztály egy Petőfi téri ingatlanba. Az országgyűlési válsztás lezajlásával a szervezési osztály is elhagyta már az épületet. Papp László megjegyezte, reméli, talán nem kell megvárni a 18 hónapot, és hamarabb visszatérhetnek a felújított házba.

Elmondta, tervezés alatt van egy kiegészítő része a projektnek, az épület bejáratának átalakítása. A mostani kapu kilincsét nem érik el a gyerekek, az új bejárat gyerekbarát lesz és a jelenlegi Krones iroda helyén történik majd a beléptetés.

A polgármester egy kis történelmi visszatekintést is adott. Szavai szerint a Régi Városháza épülete 1843-ra készült el, de a helye már több mint 500 éve Debrecen közigazgatásának a szolgálatában áll. Az 1500-as évek elején vásárolta meg a város a területet, itt állt az előző városháza is. 1780-tól folyamatosan jelezte a magisztrátusi tanács az udvarnak, hogy új épületre lenne szüksége. Az 1800-as évek elején tűzvész pusztított, ami végleg megpecsételte a ház sorsát. Ezután kezdődött az építése a mostani városházának, aminek történelmi jelentőségét az adja, hogy Kossuth Lajos is lakója volt. Az az irodaszárny, amit a város mindenkori polgármestere használ, Kossuth lakrésze és dolgozószobájának helye volt 1849-ben néhány hónapon keresztül. De Ferenc József és felesége, Erzsébet királyné, Sissi is megfordult itt. Valamint e házban találkozott Kádár János és Ceaușescu elvtárs; Papp László elmondta, 2014-ben még megvolt az az ülőgarnitúra, melyen eszmecserét folytathattak, igaz, gyorsan megváltak a bútortól.

SzT