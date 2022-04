– Kiemelkedően fontos számunkra, hogy országosan egyre több helyszínen legyenek jelen bohócdoktoraink a gyermekkórházakban. Nagyon örülök, hogy a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájával már öt évre tekint vissza az együttműködésünk, és a klinika vezetősége fontosnak tartja a bohócdoktori látogatásokat – mondta Mattyasovszky-Zsolnay Bence, a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány ügyvezető igazgatója.

Az idén 25. születésnapját ünneplő alapítvány küldetése, hogy humort, nevetést és mentális támaszt vigyen az arra rászorulóknak. Elsősorban kórházak gyerekosztályain dolgoznak, ahol jelenlétükkel elterelik a gyerekek és szüleik figyelmét a fájdalomról és a szorongásról és az általuk megteremtett barátságos, pozitív légkör által segítik a gyógyulást. Emellett idősek otthonaiban és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek mellett iskolákban is dolgoznak, napjainkban pedig az ukrajnai háborúból menekülő gyerekek és családok szállásaira is ellátogatnak. A járvány alatt, a legszigorúbb korlátozások időszakában a bohócdoktorok online vizitekkel, interaktív videóhívásokkal voltak jelen számos kórházban, így Debrecenben is.

A márciusi debreceni újraindulás nem csak a jubileum miatt volt különleges alkalom: ezen a napon a bohócdoktorok Budapestről repülővel érkeztek a városba.