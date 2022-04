Szentpéterszegi elszármazottak tiszteletére és közreműködésével ültettek el csütörtökön harminc darab fát a község több utcájában.

– Az Országfásítási Program keretében kapott az önkormányzatunk harminc darab fát. Ezek között van kocsányos tölgy, platán, kőrisfélék és nyírfa is. A faültetésre olyan Szentpéterszegről elszármazott vendégeket is meghívtunk, akik eddigi tevékenységükkel már sokat tettek a település hírnevéért – mondta megkeresésünkre Kiss Gábor Csaba polgármester. A meghívottak között volt Matolcsi Lajos, a Megyei Közgyűlés egykori alelnöke, egyetemi docens és S. Nagy László, Kaán Károly-díjas erdőmérnök, a volt Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium nyugalmazott főmunkatársa, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott igazgató-helyettese is.

– A Kossuth utcán egy emlékfasort is ültettünk a platánokból, amelyek tövében egy-egy táblát is elhelyezünk majd a tiszteletükre, mint elsőgenerációs szentpéterszegi értelmiségiek – tette hozzá a településvezető.

BS