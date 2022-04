Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Debrecen jelenleg gazdaságilag az aranykorát éli, hiszen az elmúlt időszakban tízezer új munkahelyet sikerült létrehozni, és hárommilliárd eurónyi működőtőke-beruházás érkezett a városba

– mondta köszöntőbeszédében Barcsa Lajos. Az alpolgármester hozzátette, egy városvezető ugyan mindig szubjektíven ítéli meg a saját városát, azonban amikor nemzetközi szervezetek ismerik el Debrecen teljesítményét, a polgárok büszkék lehetnek az elért eredményre. Megemlítette a Financial Times magazint, amely többször is elismerően hivatkozott Debrecen teljesítőképességére.

Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere

Forrás: Czinege Melinda

– A sikerhez azonban nem elég az, hogy a városnak van professzionális gazdaságfejlesztési stratégiája. Nem elég, hogy olyan ipari parkjaink vannak, ahol óriási beruházások mellett kis- és középvállalkozások is megjelenhetnek és azonnal el tudják indítani a tevékenységüket. Nem elég az, hogy lesz nemzetközi iskolánk, nemzetközi repülőterünk. Nagyon fontos, hogy az oktatási intézmények, így a Debreceni Szakképzési Centrum is odategye a saját részét. Márpedig odateszi, hiszen az intézményeiben említésre méltó, minőségi munka folyik. Emellett nagymértékű bővülés is felmutatható az elmúlt években, hiszen a város a szakképzés terén kapacitásbővítést és a tanulói létszám növelését tűzte ki célul. Mindez felhígulás nélkül történt, így a mennyiség nem ment a minőség rovására. Ebben nagy szerepe van az intézményvezetőknek, az oktatóknak és a diákoknak is – fejtette ki az alpolgármester. Barcsa Lajos elismerését fejezte ki a tanulók felé, amiért jó időzítéssel és érzékkel választották a megfelelő szakmákat. Valamint hozzátette, az átadott díjak remélhetőleg egy újabb töltetet adnak a diákoknak, hogy tovább folytassák eredményes tanulmányaikat. Az alpolgármester úgy fogalmazott,

azok számára, akik az azonnali munkát választják, Debrecen biztosan fog tudni elhelyezkedést biztosítani a számukra.

Szilágyi Sándor, a DSZC főigazgatója

Forrás: Czinege Melinda

Szilágyi Sándor, a DSZC főigazgatója megtiszteltetésnek nevezte, hogy olyan emberek társaságában lehet, akik többet tesznek az átlagnál. Méltatta a jelenlévőket, akik elindultak egy olyan úton, melynek végén az ország legjobbjai közé szeretnének tartozni.

– Kevesen hiszik azt, hogy a szakképzésben résztvevő diákok rendelkeznek kivételes képességgel. A magam részéről tudom, és mindig kiállok amellett, hogy rengeteg tehetséges diákot tudhatunk intézményeinkben – mondta a főigazgató, majd a diákokhoz fordulva így szólt:

Ti fogjátok a jövőt formálni. Debrecen vár benneteket, jövőt kínál nektek. Éljetek ezzel a lehetőséggel!

Hajnal László