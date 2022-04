Országosan elsőként Debrecenben adták át a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Családközpontját szerdán délelőtt.

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának korábban használaton kívül álló tetőterében nappali, konyha, étkező, és játékkuckó is helyet kapott. A 170 négyzetméteres területű padlásteret teljesen átalakították, a liftet még egy szinttel kibővítették, mivel akadálymentesítésre is szükség volt. A több mint 120 millió forintos támogatási összegből létrehozott központban minden nap dedikált személyzet lesz jelen.

Forrás: Czinege Melinda

A központ ünnepélyes átadóján dr. Ablonczy László, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központjának osztályvezető főorvosa, egyben az alapítvány szakmai elnöke köszöntőbeszédében elmondta, az alapítvány célja, hogy egy családközpontú ellátást emeljen be a gyógyászatba.

– A gyerekek gyógyulásában sokat segít, ha a szülő vagy a testvér a közelben tud lenni. Sokféle koncepció felmerült, hogyan lehet ezt kivitelezni.

Olyan egyedi megoldásokat próbálunk alkalmazni, ami az adott körülményeknek megfelel. A most kialakított Családközpont illeszkedik az egyetem hagyományaihoz és képéhez is

– mondta. Ablonczy László szerint egy olyan barátságos helyet sikerült kialakítani, ahol a gyerekek jól érezhetik magukat a családjukkal együtt. Szerencsés megoldásnak nevezte, hogy a központ kiemelkedik a betegtérből. Szemben azokkal a megoldásokkal, amikor a családtagokat a betegtérben helyezik el, itt a gyerekek rövid időre kiszakadhatnak a kórházi közegből.

Forrás: Czinege Melinda

Papp László örömét fejezte ki, hogy az alapítvány Debrecent választotta az első központ létrehozására, valamint kiemelte a klinika nyitottságát, hogy otthont adott egy fejlesztésnek, amely elősegíti a gyermekek hatékony és gyors felépülését.

– Szülőként az ember azon imádkozik, hogy ne legyen szükség arra, hogy a gyermekklinikával kapcsolatba kelljen kerülni gyermekei révén. Azonban az élet hozhat olyan helyzetet, amikor szükségessé válik az a szakmai tudás és elhivatottság, ami a gyermekklinika dolgozóit jellemzi. Egy ilyen helyzetben az sem mindegy, milyen közeg fogadja a gyermeket. Lényeges, hogy egy olyan környezet vegye körül, amely lelkileg és mentálisan is meg tudja erősíteni a gyógyulás folyamatát. És abban is biztos vagyok, hogy ezt a szülők közelsége is segíteni fogja – fejtette ki a polgármester.

– A Gyermekgyógyászati Klinika a pandémia idején is egy nagyon magas színvonalú betegellátást biztosított a kelet-magyarországi régió centrumintézményeként is – mondta Szabó Zoltán. A Klinikai Központ elnöke köszönetet mondott a dolgozóknak és a vezetőségnek az odaadó munkájukért. Valamint örömmel fogadta a központ létrejöttét, ahol a beteg gyermekek a szülőkkel lehetnek a gyógyulás periódusában, és segíthet abban, hogy mihamarabb egészségesen távozhassanak otthonaikba.

Vadnai Ágnes, az alapítvány kuratóriumának elnöke fontos célnak tartja, hogy egyetlen gyermeknek se kelljen magányosan végigküzdenie egy betegséget. – Úgy gondolom, egy gyönyörű misszió együtt tartani a családokat, közel tartani azokat, akik egymást tudják támogatni egy nehéz helyzetben, ami nemcsak a gyerekeknek, hanem az értük aggódó családtagoknak is emberpróbáló.

Ez a küldetés nagyon szép és inspiráló, de a megvalósulásához nagyon sok mindenre szükség van. Szerencsére adott az a csapat, aki a misszióból akciótervet hoz létre.

A kuratóriumot egy olyan támogató közeg – szakmai közösségek, magánszemélyek, üzleti partnerek – veszi körbe, akik a tervektől a létrehozásig képesek segíteni. Ezek az emberek hisznek ebben a küldetésben, és velünk együtt hajlandóak akár a lehetetlennel szemben is egy nemes ügyért síkra szállni – fejtette ki az elnök.

HL