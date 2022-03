A projekt célja a Bocskai-várkastély épületének rehabilitációja, 21. századi igényeknek és trendeknek megfelelő, egész évben elérhető komplex szolgáltatást nyújtó kulturális és turisztikai attrakció kialakítása. A fejlesztés munkahelyeket is teremt majd a határ menti településen.

A kastély ma is több lábon áll: múzeumként, közösségi- és rendezvénytérként is funkcionál. Rendszeresen fordulnak meg benne látogatók, művészeti csoportok. Az épületben a szigetelés, illetve a nyílászárók állapota miatt a fűtés nehezen megoldható, többek között ezért is szükséges a teljes rekonstrukció.

Lehetőség a turizmusban



A fejlesztési tervekkel kapcsolatban szerdán tartottak sajtótájékoztatót.

A kastélyt érintő elképzelések szerint a már meglévő állandó kiállítást újragondolják, és a helyszínen működő könyvtárat komfortosabbá teszik. Az elképzelések szerint kávézót, bisztrót alakítanak ki a kastély egyik szárnyában a turisták és a városon átutazók számára, ez majd a rendezvények idején is kiszolgálhatja majd a látogatók igényeit. Ezen túlmenően igényes, korhű bútorokkal kialakítanának egy előcsarnokot, ahol turisztikai információs pont, ajándékbolt várhatná a látogatókat. A toronyban exkluzív apartmant hoznának létre.

A tájékoztatón Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta: jelentősen erősíti a projektet, hogy a közelmúltban elkészült M4-es autópálya Nagykerekinél éri el az országhatárt, így a fővárosból négysávos úton megközelíthető a település és a kastély.



– A körzetünknek kitörési lehetősége a turizmus. A célunk, hogy az idelátogatók több napot eltölthessenek a vidékünkön. Hajdú-Bihar megye déli részében a nagykereki Bocskai-kastély lehet a zsákai Rhédey-kastély után a második fontos turisztikai vonzerő – mondta az országgyűlési képviselő.

Hozzátette azt is, hogy a kastély revitalizációja mellett a tervek között szerepel a műemléki épület melletti magtár megvásárlása és rendezvénytérré alakítása, a kastély pincerendszerének feltárása és hasznossá tétele, továbbá a kastélypark újragondolása is. Az elképzelések szerint a várkastéllyal szemközti területen parkolót alakítanak ki.