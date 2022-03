Mintegy ötmillió forinttal emelkedhet a pródi volt iskolaépület felújításának költsége; a hajdúböszörményi képviselő-testület a mai ülésén dönthet a fedezetről. Az erről szóló előterjesztésben emlékeztetnek: a településrész művelődési házának és az említett ingatlannak a rendbe hozására bruttó 25 és 26 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert állami forrásból Hajdúböszörmény; a pénzt épületgépészeti, elektromos hálózati felújításra, festésre, burkolatcserére költik.

A munkálatok idén januárban megindultak, majd februárban a kivitelező böszörményi vállalkozás jelezte: a volt iskolaépület komplett felújításához elengedhetetlen pót- és többletmunkák vetődtek fel. Így a homlokzat több helyen megbomlott, levált, ezért majdnem 300 négyzetméteren újra kell vakolni, és nemesvakolat is indokolt. Egyebek mellett javítandó a cserépfedés, továbbá ahhoz, hogy az ingatlan teljesen megfeleljen a kor követelményeinek, egy lépcsőt és egy acélajtót is készíteni kell. Mindezek hiánya az elvégzett felújítás minőségét is veszélyezteti, olvasható az előterjesztésben, mely szerint 5,1 millió forintba kerülnének ezek a munkák.

RAL