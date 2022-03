Az oklevélátadás előtt az önkénteseket Kósa Lajos országgyűlési képviselő köszöntötte. Elmondta, hogy kezdetben a parlamentben volt ugyan vita a kezdeményezés létjogosultsága miatt, de a közelmúlt történései rácáfoltak erre.

– A cél az volt, hogy bővítjük a bajban segíteni tudó embereket a civil társadalom felé. Ezeknek a tartalékos állományoknak és civil közösségeknek a kiképzése kulcskérdés lehet veszélyes helyzetekben, ahogy kiképzett tartalékos állomány nélkül a magyar honvédség sem teljes - mondta.

Hogy milyen szükség van ezekre az önkéntes mentőcsoportokra, Kósa Lajos szerint az orosz-ukrán háború miatt az országhatáron látottakból is kitűnik. Úgy fogalmazott: segíteni csak rendezetten és szervezetten lehet. HRSE Rescue Team megalakulása kapcsán kitért arra is, hogy a magyar kormány újra fogja gondolni a a biztonsággal kapcsolatos legalapvetőbb helyzeteket.

Tanulva a szomszédos országban dúló háborúból, a polgárokat fel kell készíteni néhány alapvető képességgel és információval kapcsolatban.

1990 óta Magyarországon EU és NATO-tagként abban a tévhitben élünk, hogy eljött az örökké tartó békés időszak kezdete – mutatott rá. Kitért Ausztria, Svájc és Svédország példájára is, ahol általános sorkötelezettség van, folyamatos a fiatalok katonai kiképzése, sőt, Svájcban az önkéntesek a fegyvereiket is otthon tartják.

Széles Diána alpolgármester a kezdeményezésről elmondta, hogy minden településnek kötelező létrehoznia egy-egy önkéntes mentőscsoportot, így esett a városvezetőség választása a Hajdú Rendészeti Sportegyesületre. – A szervezet önkéntesei már megalakulásuk óta minden szükséges helyzetben segítették a város munkáját, ez a tettlegesség, ami most is megmutatkozik a tizenegy kinevezett önkéntes esetén is – fogalmazott. Hozzáfűzte, hogy hosszútávú tervük bővíteni a jelenleg létszámot, mert szükség van rá, hogy a civil lakosság is részt vállaljon bizonyos veszélyhelyzetek kezelésében. – Formaruhával és eszközökkel is felszerelik majd a mentőcsoportot, melynek parancsnoka a HRSE elnökségi tagja, Takáts Tamás lett.

SzD