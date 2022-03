Mándi László nyilvános vitára hívta Pósán Lászlót, a Fidesz országgyűlési képviselőjét – jelentette be szerdán. A Kossuth-téri tájékoztatóján elhangzott, szeretné, ha a beszélgetés élő közönség előtt, pártoktól független moderátor vezetésével zajlana. Úgy fogalmazott, egyértelmű, hogy vagy ő vagy én fogom képviselni az itt élőket a következő négy évben, ezért tartja fontosnak, hogy mindketten nyilatkozzanak a választókerületet érintő víziókról, az elmúlt időszakot felölelő teljesítményről. – Sok olyan problémafelvetésről hallottam a lakosokkal való beszélgetéseim során, amelyekkel kapcsolatban nekem is lennének kérdéseim Pósán Lászlóhoz egy ilyen vita alkalmával. Ha ez a nyilvános találkozó nem valósul meg, akkor is felteszem ezeket a kérdéseket – tette hozzá.

