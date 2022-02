Eredményt hirdetett csütörtökön a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a 4-es számú főút debreceni, Rakovszky–Ótemető–Kassai úti csomópontjának fejlesztése érdekében kiírt közbeszerzési eljárás lezárultával. A tájékoztatás szerint a nyertes ajánlattevő: Debreceni Mélyépítő Holding Fővállalkozó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság; ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság; KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság.

Trolivezeték-tartók áthelyezése

A feladat a 4. számú főúton lévő Debrecen, Rakovszky–Ótemető utcai csomópontban jobbra kanyarodó sáv létesítése 60 méter hosszon, valamint a Debrecen, Árpádi téri csomópontban jobbra kanyarodó sávok létesítése összesen 77 méter hosszon a létesítmények úttartozékaival és végleges forgalomtechnikai kialakítással, jelzőlámpás forgalomirányítás-összehangolással. Az építési szakaszok hossza tehát összesen 137 méter.

A Közbeszerzési Értesítő csütörtöki számában megjelent hirdetmény arra is kitér, hogy a csomópontok átépítése a nagyvárosi környezet miatt közművekkel sűrűn behálózott.

Az önálló jobbra kanyarodó sávok helyigénye miatt a trolibuszok felsővezeték-hálózatának tartóoszlopait a teljes beavatkozási szakaszon át kell helyezni. A várható főbb mennyiségekről az is megtudható, hogy bitumenes kötőanyagú pályaszerkezetet 950 köbméternyit kell építeni, s emellett szükség lesz jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítésére és összehangolására is. Az elvégzendő munkák közé tartozik a meglévő gyalogos-átkelőhely áthelyezése, valamint a trolibuszos felsővezeték-hálózat kiváltása éa az oszlopsor áthelyezése is.

Egy ütemben végzendő a két csomópont

A fejlesztés eredményeként két egymás melletti, meglévő csomópontot alakítanak át és hangolnak össze. A Debrecen, Rakovszky–Ótemető utcai csomópont, valamint a Debrecen, Árpád téri csomópont átalakítása és jelzőlámpás forgalomirányítási rendszerének összehangolása a közlöny szerint csak egy ütemben végezhető el, így nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A nagyvárosi belterületi környezet ugyanakkor közműkiváltási feladatok elvégzését is szükségessé teszi, s a közműszakaszok kiváltása csak egy ütemben végezhető el.



VA