Benyújtotta pályázatait Sárrétudvari a Magyar falu program öt felhívására – tájékoztatott közösségi oldalán Kiss Tibor polgármester. Az önkormányzat tervei között szerepel 425 méter járdaépítés a Csokonai, Szabó Pál és a Rövid utcák szakaszain, 150 méter út felújítása az Eszteró utcán, valamint a község temetője belső úthálózatának a javítása. Továbbá támogatási kérelmet nyújtottak be a Kossuth úti iskolával egybeépített szolgálati lakás és a Kossuth út 80. szám alatti épületben található énekkari próbaterem felújítására is. Bejegyzésében Kiss Tibor hozzáteszi: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz felhívásaira is több utcaszakasszal pályáznak.

HBN