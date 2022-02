Februárban is folytatódnak az oltási akciónapok, minden héten csütörtökön, pénteken és szombaton előzetes regisztráció nélkül is kérhetik a koronavírus elleni vakcinát az oltakozni vágyók. A januári tapasztalatokról dr. Tóth Tibort, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Járóbeteg Szakellátási Központjának vezetőjét kérdeztük. Elmondta, a Bethlen utcai centrumban több ezer oltást adtak be az elmúlt hetekben, az akció újabb lendületet adott azoknak, akik fel akarták venni az oltást, azonban valamiért tartottak az online időpontfoglalástól. A péntek mindig erős nap, ez annak köszönhető, hogy sokan úgy gondolják: ha az oltástól fáradékonyabbak, gyengébbek lennének, azt két nap alatt kipihenik. Szombaton szintén sokan jönnek, hiszen ekkor a leghosszabb az az időintervallum, amikor érkezhetnek hozzánk – osztotta meg a járóbeteg-ellátásért felelős igazgató. Az oltásra érkezők legnagyobb részét hónapok óta a harmadik oltást igénylők teszik ki.

Csak egy ideig véd

Az oltás – ugyanúgy, mint egy fertőzés – a szervezetben védettséget generál, növeli az ellenanyagszintet. – Azonban az oltóanyag és a betegség is csak egy ideig ad védettséget, általában hat hónap után nagyobb eséllyel fertőződhetünk meg. Az oltóanyagok beadása ezt próbálja lekövetni: aki fél évnél korábban kapott védőoltást, annak már érdemes felvenni a harmadik, illetve megfelelő mérlegelést követően a negyedik oltást. A szakmai javaslat az, hogy négy hónap elteltével már beadhatók ezek – húzta alá. Négyféle vakcinával oltanak, a legtöbben a Pfizert veszik fel, de a Modernát, az egykomponensű Janssent és a kínai vakcinát is igénylik.

Azt nem tudni, hogy az omikron megjelenése vagy a különböző szabályozások – munkáltatói kötelezettség, a védettségi igazolvány átalakulása – miatt növekedett-e meg az oltakozási kedv, de úgy tűnik, egy-egy variáns megjelenése újabb lendületet ad. Azt látjuk, hogy a harmadik vakcina beadása után a védettség nagymértékben fokozódik. Mindenki elkaphatja a fertőzést, de az oltottak védettebbek a súlyos szövődményekkel szemben – szögezte le dr. Tóth Tibor.

Egyre nagyobb rutinnal

A járóbeteg-ellátó központban dolgozók az elmúlt több mint egy évben nagy rutinra tettek szert az oltóhelyek működtetésében. – Ennek a tevékenységnek az egyik legjelentősebb és legnehezebb része a logisztika: mekkora csapatot állítsunk be, hogy mozgassuk az oltakozókat, hogyan történjen az oltóanyag-ellátás, -felhasználás. Az elmúlt időszakban nagyon erős rutin alakult ki a szervezésben is, persze nem lehet 100 százalékosan leparaméterezni a működésünket – mondta. Hozzátette, a pandémia, a szükséges megszorítások miatt az emberek ingerültebbé váltak, vannak olyan szituációk, amikor többet kell beszélgetni, de a dolgozók próbálják ezeket a helyzeteket megfelelően kezelni. Mindezekhez az is hozzátartozik, hogy az oltások beadása hatalmas adminisztrációs terhet ró a munkatársakra. A lebonyolításban pedig segítséget jelent az, ha valaki időpontra érkezik, s a megfelelő papírokat magával viszi. – Az alaptevékenységünket is el kell látnunk; nyilván azok az emberek vesznek részt az oltásban, akik egyébként rendeléseket visznek. Vannak olyan szakrendelések, amelyek volumenét az oltásokhoz kellett igazítani, de próbáltuk úgy átstrukturálni a működésünket, hogy a betegellátás megfelelő módon történjen – tudatta az igazgató.

KD