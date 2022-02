Mint arról a Magyar Távirati Iroda a napokban hírt adott, a világjárvány kihívásai ellenére kiemelkedő eredményekkel zárta a 2021-es évet a vendéglátás. – Az online kasszák adatai alapján csaknem 26 százalékkal több bevétel realizálódott, mint egy évvel korábban, és kevesebb mint 3 százalékkal marad el a 2019-es számoktól – tudatták. Budapest szerepe az országos vendéglátásban kezd visszaállni a korábbi szintre, amely a nemzetközi forgalom élénkülésével várhatóan tovább erősödik.

Mint írják, Budapesten kívül a Debreceni és a Szegedi járásban realizálódott a legnagyobb forgalom. A turisztikai térségeket tekintve Budapest környéke hozta a legkiugróbb eredményeket év elején, ami a nyár elmúltával is magas szinten maradt – ismertette a Magyar Turisztikai Ügynökség. Arról, hogy Debrecenben is van-e ok a derűlátásra, egy új vállalkozást indító és egy sok éve a szakmában tevékenykedő vendéglátóst kérdezett meg a Napló.

Betett a házhoz szállítás

Mózes Attila több mint két évtizede, 18 éves kora óta dolgozik gíroszosként Debrecenben, azóta álma a saját vállalkozás, amibe nemrég bele is vágott. Elmondta, hogy egy őszi belvárosi sétán merült fel benne, hogy csak a Hal közben nyitna ilyen típusú éttermet. Ekkor látta meg, hogy kiadó egy üzlethelyiség a felkapott bulinegyedben. Nagyon sok befektetéssel, sok lemondással jár, de magamnak szeretnék biztos munkahelyet teremteni, valamint visszahozni a nagybetűs vendéglátást – magyarázta. Mózes Attila szerint a pandémia gyakorlatilag eltüntette a személyes kapcsolatokat, a beszélgetéseket a vendéglátóhelyekről, ezért az a célja, hogy ne üzemként, hanem klasszikus vendéglátóhelyként működjön majd a vállalkozása. Úgy számolja, hogy a befektetés talán már egy év múlva megtérülhet, később a lehetséges állami támogatással is élnének, hogy további munkahelyeket tudjanak teremteni. – Arra törekszem, hogy találkozási pontja és törzshelye legyen az embereknek az étterem – emelte ki végül.

Negyven alkalmazottal két debreceni éttermet üzemeltet Lupsán Róbert. A vállalkozó nehezményezi, hogy a forgalom visszatérőben van ugyan, de az utóbbi két évben a házhoz szállítás és az elviteles rendelés lett a legnépszerűbb. Ez az arány ötven százalékról kétharmadra emelkedett, ami igazából senkinek sem kedvező. A kiszállítás és elvitel költségesebb, egyrészt a futár, másrészt az áfa miatt. A vendég is jobban jár a 25 helyetti 5 százalékos adóval – fejtette ki. Bíznak benne, hogy nemsokára visszaáll a megszokott vendégforgalom, ami például tavaly a terasznyitás idején tapasztalható volt. Lupsán Róbert egyik vendéglátóhelye egy egyedülálló, egészségtudatos étterem, mely állandó fitt menüsorral várja belvárosi vendégeket. A szakember szerint a járványhelyzet és az otthoni munkavégzés ebből a szempontból tudatosabbá tette az embereket, erre utal legalábbis, hogy egyre többen rendelnek tőlük. Sikerült megőriznünk a vendégeinket, ennek az a kulcsa, hogy a minőség az elmúlt években változatlan maradt. Minőségi és válogatott alapanyagok, a beszállítói kör gondos megválogatása – ezekből sosem engedünk – hangsúlyozta. A nehézségek ellenére a debreceni vendéglátós az utóbbi években több alkalommal is hátat fordított a profitnak. Olvasóink többször is hallhattak már karitatív akciói kapcsán, legutóbb a Magyar Református Szeretetszolgálat segítségével 250 adag gulyás került a hajlék nélküliek tányérjába. Kérdésünkre végül úgy összegzett: ameddig másoknak kilátástalanabb az életük, mint az övé, segít, ha tud.

SZD