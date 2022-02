Egész napos tüdőszűrést tartott a hajléktalanok számára szerdán a ReFoMix Nkft. a szervezet Dobozi utcai Szociális és Egészségügyi Központjánál. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen szervezett program alkalmával egy speciálisan átalakított autóbusz érkezett a telephelyre, így helyben el tudták végezni a rászorulók szűrését.

– Nagyjából 120-150 hajléktalan ember vizsgálatát végzi el a szolgálat. Célzottan a koronavírus-fertőzés utáni elváltozásokat térképezik fel, mivel a szeretetszolgálat autóbuszában található berendezés alkalmas erre. Az intézményekben lakó hajléktalanok csak úgy költözhetnek be, ha érvényes tüdőszűrő vizsgálati lelettel rendelkeznek. Jelenleg azokat szűrik, akiknek lejárt a vizsgálati eredménye, társintézményből érkeztek, vagy az utcáról jöttek be. Így egy teljes körképet kaphatunk arról, milyen a hajléktalanok egészségi állapota – mondta lapunknak Pocsai-Farkas Anikó. Az egészségügyi központ intézményvezetője hozzátette, az ehhez hasonló szűrőprogramok azért is hasznosak, mert így jobban tudatosodik bennük a saját egészségük védelme. A hajléktalanok ugyanis – főként az utcán élők – sokkal kiszolgáltatottabbak a megbetegedéseknek.

Szalai Attila, a Máltai Szeretetszolgálat Tüdőszűrő Programjának röntgen-asszisztensétől megtudtuk, a program 1995 óta működik, az egyedi gyártású, legkorszerűbb szűrőberendezéssel felszerelt autóbusszal pedig tizenkét éve járják az országot. Főként szociális intézményeket, idősotthonokat és elszegényedett kistérségi településeket látogatnak. Valamint cégek és multinacionális vállalatok kérésére is végeznek szűréseket, az így befolyó összegből tudják finanszírozni a rászorulók vizsgálatát.

