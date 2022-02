Nagy népszerűségnek örvend az a helyi iskolabuszjárat, amelyet Nádudvar Város Önkormányzata indított el január 10-én.

– Több mint egy hónap tapasztalatából látszik, hogy a helyi polgárőrség segítségével igazán hatékonyan és biztonságosan történik az általános iskolába és az onnan hazafelé utazás is a diákok számára. Reggel és este is két körutat tesz meg a busz. A polgárőrökkel még zökkenőmentesebb a helyi iskolabuszjáratokkal való közlekedése a gyermekeknek – tájékoztatott Barta Imre, a Nádudvari Polgárőr Egyesület elnöke. A gyalogátkelőhelyi „zebraszolgálat” mellett az iskolabusszal való közlekedést is segíti a nádudvari polgárőrség. Ezzel egy időben az önkormányzat helyközi, 50 fős, ingyenes iskolabuszjáratot is indított Hajdúszoboszlóra, amely igazodik mind a közgazdasági technikum, mind a gimnázium órarendjéhez. A szülők visszajelzése alapján elmondható, hogy hasznos és népszerű a kezdeményezés.

Marján László



Borítókép: Nádudvari Polgárőrség