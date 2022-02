A téma hamar népszerű lett, több válasz is érkezett a bejegyzésre. A kommentelők egy része szerint maguk a dolgozók sem tudják a megszűnés időpontját. Többen tudni vélik, hogy a helyi kereskedelmi üzlet veszi át a postai szolgáltatásokat, így például a levélfeladást, csekkbefizetést és a nyugdíjkifizetéseket is. Érkeztek olyan válaszok is, melyek szerint Álmosd mellett Kokadon és Bagamérban is megszűnik a posta.

Lapunk megkereste a Magyar Posta Zrt.-t a fentiekkel kapcsolatosan.

A Magyar Posta nem tervezi a posták bezárását a felsorolt településeken. A szolgáltatásokat a lakosság továbbra is igénybe tudja venni

– érkezett a válasz a szervezet kommunikációs osztályától.

Jelenleg Hajdú-Bihar Megyében összesen 106 posta működik, melyek közül 26 található Debrecenben.

