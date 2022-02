A Debreceni Mélyépítő Holding Fővállalkozó és Tanácsadó Kft., valamint a KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. végezheti el Debrecenben, a Süveg utca 3. szám alatti épület külső és belső felújítását – hirdette ki a debreceni önkormányzat a pénteki Közbeszerzési Értesítőben. A leírás szerint a helyszínen található a Városi Szociális Szolgálat egyik telephelye (Csapókerti Gondozó Szolgálat Süveg Utcai Idősek Klubja), a Csapókerti Közösségi Ház, és ugyanebben az épületben alakítják ki a Debreceniek házát.

Akadálymentes parkoló

Az egyik fő beruházás a Városi Szociális Szolgálat telephelyének belső felújítása, amely eredményeként a 249,25 négyzetméter nettó alapterülettel rendelkező intézményben megvalósul a villamossági és épületgépészeti rendszerek teljeskörű felújítása, korszerűsítése, emellett építőmesteri munkálatok teszik komfortosabbá a szociális intézményt. Az akadálymentes vizesblokk kivételével minden belső ajtót el kell bontani, és új nyílászárókat kell beépíteni. Az új beltéri ajtókat acéltokkal és tömör faforgács ajtólappal építik be. Az ajtólap laminált, fehér, a tok porszórt csokoládébarna színű lesz. Az akadálymentesen használható helyiségeknél 30 cm rozsdamentes acél rúgósávval lesznek ellátva. A 90 cm szabad nyílásméret minden ajtóhoz biztosított, így akadálymentesen használhatók.

A belső felületképzés kapcsán a hirdetmény kitér arra, hogy az épület minden helyiségében új festés, valamint új falburkolat készül. Az akadálymentes vizesblokkot nem érinti a felújítás. A falakra fehér színű diszperziós falfesték kerül. A fa falburkolatot elbontják. A burkolatok helyén a fal egyenetlenségeit megszüntetik, és fehér színnel festik le. A vizes helyiségekben, valamint a konyha területén található helyiségekben új, 20x20 cm méretű fehér fali csempeburkolatot alakítanak ki 2,10 m magasságig. A klubhelyiségben a falra körben gumiburkolat kerül 1,20 m magasságig.

A vizes helyiségekben, valamint a vizes berendezési eszközök mögött és mellett a csempe falburkolat alatt új kent vízszigetelés készül. Az épület olyan helyiségeiben, ahol nem megfelelő a burkolat, greslapot helyeznek le, míg a vizes helyiségekbe csúszásmentes greslap kerül. Egyéb helyeken a meglévő PVC-burkolatot új, nagy kopásállóságú gumiburkolatra kell cserélni.

Az udvarrendezésről úgy fogalmaz a közlemény, hogy az akadálymentes parkolón kívül megszűnik a belső udvarban a parkolás. Parkolásra az utcán van lehetőség. A belső udvarban térkővel burkolt területet hoznak létre, mely akadálymentesen is megközelíthető. Az új, burkolt területen tűzrakóhelyet építenek, ugyanakkor ülőalkalmatosságokat is kihelyeznek.

Egybefüggő közösségi tér

A másik fő beruházás a Csapókerti Közösségi Ház energetikai korszerűsítése. Ebben szerepelnek a 9706 négyzetméteres területen lévő 1269,90 négyzetméter nettó alapterülettel rendelkező 3 szintes intézmény (melyből 78,21 négyzetméter alápincézett) felújítási munkái, mely az épület energetikai korszerűsítését is magában foglalja megújuló energiaforrások kihasználásával. Az energetikai korszerűsítés tartalmazza az épület úgynevezett hűlő felületének (3380,40 négyzetméter), utolsó szint feletti záró födémének (1111,70 négyzetméter) hőszigetelését, valamint annak épületvillamossági és épületgépészeti rendszereinek korszerűsítését is. Megvalósul a hőszigetelt nyílászárók beépítése (112 db), hőszigetelő rendszer kiépítése, megújuló energiát hasznosítani képes víz-levegő rendszerű hőszivattyús fűtési rendszer kialakítása.

A harmadik fő beruházás a Debreceniek Háza létrehozása. Ebben az esetben a felújítási munkálatok a közösségi funkciókat ellátó helyiségeket (nettó alapterület: 967,6 négyzetméter) érintik. A belső válaszfalak bontásával (296 négyzetméter) kialakul az épület első, utcai szárnyában egy egybefüggő közösségi tér, mely a könyvtár funkció befogadására alkalmas tér. Megvalósul a padlóburkolatok cseréje, falburkolatok kialakítása, új beltéri nyílászárók beépítése (26 db), kialakításra kerül egy hangszigetelő tolófal rendszer a foglalkoztatók között, mely lehetővé teszi azok egybenyitott módon történő és elszeparált használatát is. Az egész épületre vonatkozóan megvalósul a belső festés (2398 négyzetméter), továbbá a közösségi térben lamellás falburkolat készül (406,4 négyzetméter).

A szerződés szerint alvállalkozó bevonására is szükség lesz. Ezek kiterjednek többek között a bontás, felvonulási létesítmények, zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, helyszíni beton- és vasbeton-munkák részmunkáira is. Ugyanakkor ebbe a körbe tartozik még a falazás és egyéb kőművesmunkák, vakolás és rabicolás, szárazépítés, aljzatkészítés, burkolás, bádogozás, továbbá a kert- és parképítés és az akadálymentesítés részmunkái is.

VA