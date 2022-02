Különleges, hangos programok várták azokat, akik a debreceni Agóra Tudományos Élményközpontban töltötték a hét utolsó napját.

A rendhagyó előadások a nagy napon mind a hang köré épülnek, ami láthatóan nagyon tetszett a gyerkőcöknek. Az egész napos eseményen a látogatók többek között választ kaphatnak arra, hogyan tudnak hangot adni a hangszereink, és van-e olyan zenei eszköz, ami érintés nélkül is megszólaltatható. Egy látványos kísérleti bemutató során az érdeklődők próbára tehették a hallásukat, és a hanghullámok nyomába eredhettek. A szülinapon kicsik és nagyok kockák, hengerek és más testek segítségével hangokat csalhattak ki az Agóra high-tech elektroakusztikus DJ-pultjából, és megismerkedhettek jó néhány egzotikus hangszerrel is.

Vágó Mercédesz kommunikációs és szervezési csoportvezető a Napló érdeklődésére elmondta, leginkább alsó tagozatos gyerekeket vonz az Agóra világa, akik többnyire a szüleikkel érkeznek a különböző programokra. Ez a mostani szülinapon sem volt másként, a kicsik már a délelőtt folyamán elfoglalták helyüket az általuk kedvelt „játékok” előtt, illetve a robotok is nagy figyelmet kaptak. – Imádunk idejönni, a gyerekek nagyon jól érzik magukat, és valljuk be, az itteni eszközök nemcsak a gyerkőcök, hanem a felnőttek számára is érdekesek – mondta Hajnal Krisztina, aki három gyermekével, illetve a férjével érkezett a születésnapra.

NE