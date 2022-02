Idén tavasszal is ingyenes képzésekkel várja a továbbtanulás előtt álló középiskolásokat a Debreceni Egyetem Informatikai Kara; a programozó szakkör mellett márciustól közép- és emelt szintű érettségire felkészítő kurzusokat is indítanak – írja az Unideb.hu.– Kiemelt cél, hogy minél több fiatal ismerje meg és válassza az informatika kínálta karrierlehetőségeket. Éppen ezért próbáljuk korán felkelteni a középiskolások érdeklődését a téma iránt, ezt a célt szolgálják hagyományos tavaszi szakköreink. Sok visszajelzés érkezett, hogy a felvételi előtt álló diákok szívesen vennének részt olyan képzésben, amelyet a leendő felsőoktatási intézmény szervez, ezért is döntöttünk az elindítás mellett– mondta Hajdu András, az informatikai kar dékánja. Hozzátette, a képzések tananyagát az érettségi követelményei alapján állították össze, az emelt szintű felkészítőn kiemelt szerepet kapnak a programozási ismeretek.

Az alkalmakat péntek délutánonként tartják, jelentkezni ennek az űrlapnak a kitöltésével lehet. További részletek az Unideb.hu-n!

