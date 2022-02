A Csapó utcán előtt tartott lakossági fórumot pénteken késő délután Márki-Zay Péter. Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje előtt beszédet mondtak az ellenzék debreceni képviselőjelöltjei is, a DK-s Varga Zoltán, a Jobbikos Salamon Gergő és Mándi László.

Márki-Zay Péter elmondta, benne van a programjukban, hogy legalább az alapvető élelmiszerek áfáját lecsökkentik a minimumra, 5 százalékra. Arra a kérdésre, hogy lesz-e kötelező védőoltás, nemmel felelt. Márki-Zay úgy gondolja, hogy a Sinopharm vakcinát, melyet 400 ezer időskorú megkapott, tudomása szerint Kínában sem tesztelték. A miniszterelnök-jelölt szerint ezt alkalmatlan vakcinát csak Magyarországon adták be. Beszélt arról is, hogy a programjukban szerepel a rugalmas nyugdíj, a nők mellett a férfiak is elmehetnek 40 év után nyugdíjba, sőt, a rendőrök 30 év után.

Márki-Zay Péter szót ejtett a nőkről és a fiatalokról is. Míg korábban úgy fogalmazott, hogy nem biztos, hogy a nők meg tudnak fejteni egy keresztrejtvényt, most a tiszteletet hangsúlyozta.

– Emlékszem, diákként a mi kultúránkban nem volt kellő tisztelet a nők iránt, és ezen változtatni kell. Ugyanúgy nem volt tisztelet más szexuális orientációjú emberekkel vagy éppen a cigánysággal szemben. Mi elfogadjuk egymást, olyannak, amilyenek vagyunk: jobb vagy baloldalinak, cigánynak, nem cigánynak, nőnek, férfinak, bármilyen szexuális orientáció legyen ez a nő vagy ez a férfi – mondta. Ugyanakkor hozzátette: katolikusként ellenzi a melegházasságot, ellenzi az abortuszt, de nem hoznak törvényt ellene. Ellenzi a válást, de azt sem fogják betiltani.

Kicsinek nevezte a hallgatóságot

A miniszterelnök-jelölt beszéde végén Debrecent a Fidesz fellegvárának nevezve, kérte a jelenlévőket, hogy változtassanak ezen. – Ne fogják vissza magukat, önök a mi támogatóink és a mi aktivistáink! Gondolkozzanak azon, kit fognak meggyőzni a április 3-áig az ismerőseik közül! Önöknek kell beszélni a barátaikkal. Önök ugyanolyan kicsik, mint én. És nekünk, kicsiknek össze kell fognunk – fogalmazott, majd közös fényképre kérte az egybegyűlteket, és megkérte a hallgatóságot, hogy legyen a képen „biodíszlet”.

A fórum végén heves vita alakult ki Márki-Zay Péter és egy riporter között. A riporter önmagát lokálpatriótának nevezve sértőnek érezte a politikus városra és az emberekre tett kijelentéseit, ahogyan azt is kifogásolta, hogy nem volt miszerint illendő volt-e Michael Jackson halálával viccelődnie egy trianoni beszédben. Márki-Zay Péter erre kitérő válaszokat adott, a kérdést idétlennek titulálta, majd hozzátette: „minél több kérdést mond nekem, annál gyanúsabb, hogy ön tényleg ostoba.”

HBN