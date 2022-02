Indokolt volt intézkedni Az ITM arról is tájékoztatott, hogy a járvány és az elszabadult energiaárak miatt egész Európában jelentősen növekvő élelmiszerárak Magyarországra is begyűrűztek, a limitált áraknak köszönhető megtakarítás különösen a gyermekes családok és az idősek védelmét szolgálja. Sokat drágultak az árstopos termékek is a csökkentett árra való visszaállás előtt. Az étolaj egy hónap alatt több mint 9 százalékkal drágult, ezzel 12,5 százalékkal volt magasabb az ára az októberinél, a finomliszt 19 százalékkal volt drágább, mint három hónappal korábban. Jelentősen, 6,8 százalékkal emelkedett decemberhez képest a csirkemell ára is, míg a kristálycukor 5 százalékkal került többe, mint az év végén.