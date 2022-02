– Pénteken délelőtt fordultam felhívással Önök felé, és az első püspökladányi adományokat elvittük és átadtuk Záhonyban - számolt be róla Tóth Lajos, Püspökladány polgármestere. A háború most zajlik, így a segítségre is most van a legnagyobb szükség. Egyeztettem Biró Sándorral, Szalóka polgármesterével, aki egyelőre úgy ítélte meg, hogy a menekülőknek nagyobb szükségük van a támogatásra, mint a településén élőknek.

Mint írja, Püspökladány Város Önkormányzata nevében köszöni mindenkinek, aki felajánlásával segítette, illetve segíteni fogja a háború elszenvedőit. A gyűjtést a későbbiekben folytatják, a záhonyi önkormányzat képviselővel egyeztetnek a továbbiakban is, akik jelezni fogják, hogy mire van legnagyobb szükségük. Jelenleg is várható egy nagyobb menekült hullám. Ami leginkább fogy és szükséges: eldobható tányérok, evőeszközök, poharak, szemeteszsák, szatyrok.

Az adományokat várják továbbra is, amit minden nap eljuttathatnak az Ifjúsági Házba, egészen este 6 óráig. A jövő héten újra útnak indulnak.