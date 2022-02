Szombaton és vasárnap 44 standon hat ország 71 tetoválója mutatta meg, mit tud; hozott és a helyszínen készített tetoválások egyaránt a zsűri elé kerültek. Keszthelyi Zoltán, a Véda Rendezvényszervezés képviseletében elmondta, Szlovákiából, Ausztriából, Romániából, Dániából és Skóciából is érkeztek tetoválók. A 71 megjelent művész kelet-magyarországi rekordot jelent, eddig egy budapesti rendezvényen volt ennél több tetováló egy helyen. – Két évig kimaradt az expó, talán ezért is ekkora az érdeklődés, több ezren látogattak el a standokhoz. Nagyon rangos az idei esemény, Magyarországról is neves tetoválók vannak itt, gyönyörű munkák készültek, innen óriási eredmény díjat elvinni – tudatta.

A kétnapos rendezvényen a hozott és a helyben készült tetoválások versenyén túl többek között volt szeminárium a tetoválások ápolásról, a képzésről, de kérdezhették a tetoválót is. – Egyre minőségibb maga a tetoválás, ezek a tetoválók művészi színvonalon dolgoznak. Az emberek itt láthatják, hogy a tetoválás már nem kifakult, kizöldült feliratot jelent, hanem nagyon komoly, fénykép minőségű portrék készülnek – mutatott rá Keszthelyi Zoltán.