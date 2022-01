2021-ben a Berettyóújfalui Tankerületi Központ öt településen működő iskolaépületének felújítására pályázott eredményesen a Magyar falu programban.



– Hajdúszováton 32 millió forintból az iskola öt tantermének teljes belső rekonstrukciója történt meg, amely során a padlóburkolat, az oldalfalak és a mennyezet is megújult, a meglévő világítótesteket korszerű, LED-fényforrásokra cseréltük. Az informatikatermet felújítottuk, az új számítógépes hálózattal párhuzamosan – tájékoztatott megkeresésünkre Majosi Pálma tankerületi igazgató. Hozzátette, Nagyhegyesen közel 16 millió forintból az iskola két tornaszobájának padlóit, falait és mennyezeteit újították fel, új ajtókat építettek be, valamint korszerűsítették a világításukat. Ezek a beruházások már be is fejeződtek.



További három településen jelenleg is zajlanak vagy indulnak a fejlesztések, szintén a Magyar falu programban nyert támogatásokból. Céljuk ezeknek is a korszerű, gazdaságosan fenntartható épületek kialakítása.



– Hajdúbagoson 40 millió forintból az iskola tornatermének falait utólagos hőszigeteléssel látjuk el, cseréljük a külső nyílászárókat és a javítjuk a tetőszerkezetét. Gáborjánban és Hencidán az iskolaépületek tetőszerkezeteit javítjuk, előbbinél a födém hőszigetelésére is sor kerül. Utóbbi intézmény esetében továbbá cseréljük a nyílászárókat és a hőszigetelést is korszerűsítjük – ismertette. A két beruházásra összesen közel 78 és fél millió forint támogatást nyertek.

Bekecs Sándor