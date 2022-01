A tavaly decemberben megvalósult útfejlesztésekről tartottak sajtótájékoztatót péntek délelőtt Hajdúböszörményben, a Thököly Imre utcában. Sőrés István alpolgármester úgy fogalmazott, nagyon elégedettek lehetnek a 2021-es évvel, hiszen az 5 ezer fő fölötti települések beruházásáról szóló kormányhatározat értelmében több mint 490 millió forintot kapott a város, elsősorban útfejlesztésre, illetve az összegből közel 60 millió forintot Pródon a művelődési ház és az iskola épületének megújítására fordíthatnak. – Ez a támogatás 13 utat érint, de emellett 8 utat megvalósítottunk többek között TOP-os pályázatokból, illetve a kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó pályázat útján. Tavaly összesen több mint 20 út újult meg részben vagy teljes hosszában – húzta alá az alpolgármester.

Hozzátette, ez azért is fontos, mert a település nagy területen helyezkedik el, több mint 270 utcája van, az elmúlt évben ennek közel tíz százaléka megújult.

A kormánytól decemberben útfelújításra és a földutak stabilizálására közel bruttó 440 millió forintot kaptak, ebből összesen 3407 méter hosszúságú – átlagosan 4,5 méter szélességű – út aszfaltozása néhány nap alatt elkészült a 13 utcában, közel másfél kilométer hosszan pedig Bodaszőlőn végeztek földút-stabilizációt. Sőrés István arra is kitért, Hajdúböszörmény tíz kerületre oszlik, ebből hatban zajlott most aszfaltozás, egy másikban épületfelújítások lesznek, három kerület pedig azért nem kapott ebből a támogatásból, mert korábbi útfejlesztések ott valósultak meg. Az alpolgármester úgy véli, sikerült a forrásokat minden kerületben igazságosan szétosztani.

Nincs megállás

Tiba István, a térség országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy tavaly decemberben jelentették be a kormánydöntést, s már most, január elején arról számolhatnak be, hogy a beruházások egy jó része megvalósult. – Gyakran megkapjuk azt, hogy miért ünnepeljük magunkat. Nem magunkat ünnepeljük, hanem a kivitelezőket. Nem mindegy, hogy ez útszakasz majd csak a tavasszal, nyár elején készült volna el, vagy már most tudják használni az itt élők – húzta alá a képviselő.

Úgy véli, a lakosok a legjobban az útfejlesztéseknek örülnek, ezért elképzeléseik szerint a következő időszakban is kiemelten kezelik az ilyen beruházásokat.

– Nem csak a TOP-os pályázatokból lesznek aszfaltozások, hiszen már most megjelentek a Belügyminisztérium pályázatai, abban is lehet út- és járdaépítésre pályázni. A következő négy évben – amennyiben együtt fogunk tovább dolgozni –, kiemelt szerepet kap az utak rendbetétele – mondta. Tiba István is kitért arra, hogy nagyon sok utat kell a városnak karbantartania, ilyen nagyságrendben csak külső forrás segítségével lehet megújítani.

Leleszné Sveda Klára önkormányzati képviselő szerint a megvalósult útfejlesztések javítják az városlakók komfortérzetét, hiszen nem mindegy, milyen utakon járnak.

Ezek újultak meg most

Hajdúböszörmény városában a következő útszakaszokat érintette az útfelújítás: Fürdő utca első része, Munkácsy Mihály utca, Kölcsey Ferenc utca, (Téglási utca – Thököly Imre utca közötti szakasza), Városkert utca első része, Vákáncsos utca első része, Krúdy Gyula utca iskola előtti része, Lucernás utca első fele (az Olajütő utcától a Szárazmalom utcáig), a Désány István utca (a 35-ös út és a körút közötti része), a Thököly Imre utca a körútig, a Szabadhajdú utca körúton túli része, a Tizenhárom vértanú utca (a Dorogi utca – egykori Turmix közötti része), a Diószegi Sámuel utca és a Gönczy Pál utca.

KD