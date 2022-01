A szépségversenyek kitűnő alkalmak, hogy a jelentkező a számára és alkalomnak megfelelő ele­ganciával jelenjen meg – fogalmazott a Naplónak Kocsár Valéria stylist, akit megkértünk, a Tündérszépek versenyre jelentkező hölgyekkel ossza meg tanácsait. A divattervező kiemelte, olyan ruhát válasszunk, hogy a megjelenés egyedi, emlékezetes legyen.

– Egy nemes kelméhez letisztult forma illik, a „ruhamodell” ne nyomja el a fellépő személyiségét, össz­hangban legyen az arc karaktere a frizurával és a sminkkel.

Legyünk tisztában azzal, a fotózás kapcsán mi a legelőnyösebb profilunk, az esetleges hiányosságainkat, hogyan palástoljuk, ellensúlyozzuk

– mondta. Hozzátette, korunk hölgyeinek az öltözködés, megjelenés terén nincs könnyű dolguk. – Megjelent a nagyvilágban a fast fashion (az idénydivat). A gyorsan és olcsón gyártók, illetve ruhaüzletek, amelyek a nagy divatházak modelljeit másolják. Úgymond elérhető életérzést árulnak olcsón, hamisan. Fontos megjegyeznünk: először is a trend egyfajta divatszabály, amit nem kötelező követni. Sokszor elfedi, kiszorítja az egyediség megjelenésének lehetőségét. A stílus, az önazonosság megtalálására kell törekedni, ami bentről kifelé építkezik – hangsúlyozta.

Forrás: MW-archív

Ízlés, tartás, önismeret

– A média hamis idolokkal fertőzi a női lelket, a photoshop a tökéletes nő képét égeti a fiatal hölgyek lelkébe. Ezt még erősíti a kis közösségek egymásnak akaró megfelelés, ami klisékre hagyatkozik. Valóban nehéz kitörni a bűvös körből. Kell hozzá ízlés, tartás, önismeret, kifinomultság. Szerencsére ez tanulható, fejleszthető – így „készül” az autentikus nő – fűzte hozzá. Majd megjegyezte: erre van igény! – Az elmúlt két év történései, főként a világjárvány, hatást gyakoroltak a divatra is.

Az idei esztendőben új szakaszba lépünk. Úgymond szeretnénk magunkat újra jól érezni, szabadnak lenni.

Az elkövetkezendő két év a színek éve lesz. Főszerepet kapnak az intelligens textilek, a bőrszerű anyagok, illetve később a mintás felületek is dominálni fognak. Előtérbe kerül az egyediség, a nőiesség és a magabiztosság a ruhaviseletben. Hangsúlyt kap az alapruhatár, de az apró karakteres részletek határozzák majd meg, hogy kik is vagyunk valójában. Az avangard most nagy hatást gyakorol a divatra. Művészi, már-már festői mintákkal. Rajtunk múlik, hogy mit ragadunk ki, érzünk magunkénak – mondta.

Forrás: MW-archív

Az ideális megjelenés

Kocsár Valéria fontosnak tartja, hogy a hölgyek vegyék figyelembe a testi-lelki alkatukat, és finom részletekkel tegyék ideálissá a saját megjelenésüket. Egy ilyen megmérettetés nem az azonosságot keresi, hanem az egyedi külső-belső képességet. – A verseny során, az alkati adottságnál fontosabb az össz­kép, az összeszedettség a kisugárzás. Meghatározó lehet az arc és a keretező frizura harmóniája. Nagy hangsúly van a kifinomult sminken. Kerüljük a kliséket – mint tudjuk, ismert és unalmas. A színpadi megjelenés fontos kelléke, fegyvere a fellépőruha és a cipő választásának összhangja. Itt vélek felfedezni komoly hiányosságokat! – hangsúlyozta.

Továbbá leszögezte, ahhoz, hogy biztos legyen a siker, kérjük a stylist segítségét, aki mindezt megálmodja, megteremti.

– Egy szépségkirálynő-jelöltnek igenis felelőssége van! – emelte ki. A korosztályos hölgyek követik az efféle eseményeket, és ki tudja, talán keresik a példaképüket – vetette fel. Tehát a megjelenés, a kisugárzás, az intelligencia, az egyediség mind-mind garancia a sikerhez. – Ha javasolhatom, semmi esetre se hagyatkozzanak csak a saját elképzelésükre, hívjanak segítségül szakembert. Tulajdonképpen a felkészülés a megmérettetésre mind mentálisan, mind fizikálisan komoly munka, ami egyben a komfortzóna elhagyását is jelenti – tette hozzá.

