– Mára elmondható, hogy nemzeti italunk presztízse más, külföldi párlatokkal, évszázadok óta épített világmárkákkal is felveszi a versenyt. Ideje hogy másokkal is megismertessük ezt az értéket, jussunk el legszebb magyar pálinkatételeinkkel a világ vezető piacaira. Legyen kifejezője a magyar elegnciának és életstílusnak! – mondta dr. Bognár Lajos országos főállatorvos, élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár péntek este a Kölcsey Központban, a XII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny megnyitóján. Bognár Lajos szerint az itt megméretett közel 2200 tétel olyan mennyiség, hogy az elnyert érem a párlatkészítés Oscarjának tekinthető. Azt is megjegyezte, a bírálók értékelése komoly iránymutatás a készítőknek italuk tovább tökéletesítéséhez.

Dr. Koncz Zsófia, az Ongát is magába foglaló borsodi választókerület országgyűlési képviselője büszkeségét fejezte ki, hogy a nagyszabású verseny a kis településről indult, és hangsúlyozta, a verseny szervezői a hagyomány megőrzésében is hatalmas munkát végeznek. A résztvevők figyelmébe ajánlotta a 2020-ban Ongán megnyílt pálinkamúzeumot, és elmondta,amikor megfordult a párlatok bírálatán, „hihetetlen szakmai tudással” találkozott.

Takács László versenyigazgató, a szervező Ongai Kulturális Egyesület elnöke beszélt a verseny újításairól, kiemelve a 20 pontos bírálati rendszer 100 pontosra módosítását, mely reményeik szerint innovációként el fog terjedni, ugyanis tágabb paraméterek közt értékel, lehetőséget adva arra, hogy mélyebben, strukturáltabban elemezzék a bírálók az aromákat, illatokat, ízvilágot. Elmondta, hogy a korábbi évekhez képest közel négyszer annyi nevezés jött a határokon túlról. Ugyanakkor az összesen beérkezett közel 2200 minta olyan sok, hogy értékelése a bírálati kapacitás határait feszegeti.

Kilenc éve a rendezvény fő támogatója Lakatos Tibor cége, mely debreceni székhelyű, uniós és hazai fejlesztési projektekkel foglalkozik.

– Erdélyi neveltetésű vagyok, ennél fogva mindig jó ügyeket és hiteles személyeket keresek; ilyen Takács László is, akiben egy nem megalkuvó embert ismertem meg – mondta el a Naplónak arról, miért támogatják a versenyt. – Sokáig az osztrák Destillata volt a legnagyobb párlatverseny, húsz év alatt érte el az 1800-as tételszámot. Ez az ongai Quintessence Pálinka- és Párlatversenynek fele ennyi idő alatt sikerült, most 2177 mintával dolgoznak – mutatott rá Lakatos Tibor.

– Nagyon fontosnak tartom, hogyan bánunk azzal a fölhalmozott tudással, amit a résztvevők képviselnek; ők letették az asztalra szó szerint a munkájuk gyümölcsét, az őseink hagyatékát ápolják. Kötelességünk ezt a gyerekeinknek átadni, ez talán a verseny legfőbb üzenete, a mai világban erre nagyon oda kell figyelni – hangsúlyozta Lakatos Tibor.

Pénteken este a kereskedelemben kapható pálinkák és párlatok eredményhirdetése zajlott, szombaton a magán és bérfőzetett tételeké lesz.

SzT