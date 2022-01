Január 10-én arról írtunk, hogy olcsóbb a tojás, kevesebb a hízott baromfi. A Debreceni Állami Gazdaság az almát 5–6 forintos áron vitte piacra. A csirkét 22, a tyúkot 20 forintos kilónkénti áron, a tojást 1,60-ért kínálta. A nádudvari Vörös Csillag Termelőszövetkezet a karalábét 1,5–3 forintos áron adta, a fejes káposztát 2,60-ért, a kelt 4 forintért, az üvegházi paradicsomot 8–16 forintért, a mákot 45 forintért adta, a savanyú káposztát 6 forintért. A sárrétudvari Aranykalász TSZ a csirkét 22–25 forintjával adta, a tojást pedig 1,60-ért. A folyami harcsa kilója 32 forint. Volt amur 20 forintjával, keszeg pedig 12-ért.

Aznapi hír volt, hogy a debreceni Meteor moziban négy és fél millió forintos költséggel rendbe hozzák a belső teret és a kertmozit is. A kertmozi régebbi normál vetítőterületét 4 méterrel szélesítik, az új gépekkel jobb hang- és kép­minőséget biztosítanak. Mindkét helyen kicserélik a székeket is, az előcsarnokot pedig mozaikkal borítják. A Víg mozi ekkor már a Szelíd motorosok című amerikai filmet is vetítette.

Január 15-én avatták fel az V. számú hajdúszoboszlói általános iskolát. Az új intézmény a 8 tantermével, a kiszolgálóhelyiségekkel együtt 20 tanulócsoportnak ad igen kedvező feltételek mellett lehetőséget a zavartalan oktató-nevelő munka vitelére. Pankotai Gyula, a Hajdúszoboszló Városi Tanács elnöke megnyitó szavai után Hegedűs János igazgató vette át az új létesítményt.

Január 19-i cikkünk szerint megtörtént a debreceni új mentőállomás műszaki átadása a Szoboszlói úton. A hiányok pótlása után a fehér autók új, korszerű otthonba költöznek. Emellett, a Hajdú-Bihar Megyei Tejipari Vállalat vezetőitől kapott tájékoztatás szerint, sikerrel fejezték be az elmúlt év végén a Presszó tejpor kísérleti gyártását, és a berettyóújfalui tejporgyárban 1972-ben már folyamatosra tervezték a gyártását a máris közkedvelt árunak. 1972 új terméke volt a sportsajt is, amit Hajdúböszörményben gyártottak.

Debrecenben a Honvéd és Csemete utca sarkán 154 lakást épített a Hajdú Megyei Állami Építőipari Vállalat. Január 23-i cikkünk szerint a tervezője a Debreceni Tervezővállalat (Schmidt Tibor). A lakóépület négy tömbből áll, ezek közül egy nyolcemeletes, és 33 lakást foglal magában, kettő hatemeletes, 51, illetve 41 lakással, a negyedik pedig kilencemeletes 29 lakással.

Villamoskocsik gyártása

S végül, sok-sok más mellett arról is beszámolt a Napló, hogy új csuklós villamosok készültek Debrecenben. A Debreceni Közlekedési Vállalat műhelyében 1971-ben nyolc csuklós villamost készítettek, részben a debreceni villamosközlekedés javítására, részben más városoktól kapott megrendelésre. Az 1972-re előirányzott tervek szerint előreláthatólag kilenc csuk­lós villamost kellett gyártania a vállalat mű­helyének. Ebből egy kocsi marad Debrecenben, Miskolcra ötöt, Szegedre pedig hármat szállítanak.

A kocsikat az igényeknek megfelelően egy-, illetve kétoldalas kivitelben készítik, azaz néhány kocsinak csak egyik oldalán, másoknak mindkét oldalán lett három vagy több ajtaja.

Vass Attila