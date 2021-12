Az adományt 2021. december 23-án adta át Bárd Dávid, az Arany Oroszlán Gyógyszertár tulajdonosa, vezető gyógyszerésze a Debreceni Karitatív Testület elnökének - írja a városi önkormányzat. A 2000 doboz vitamin nagyobb része tabletta, de tartalmaz cseppeket is, így gyermekeknek is adható. Rózsahegyiné Juhász Éva, a testület elnöke elmondta: sok olyan családdal állnak kapcsolatban, ahol beteg gyermekek vannak, de a covid-árvák és a rászoruló nyugdíjasok számára is nagy segítség lesz ez a felajánlás.

Forrás: Kiss Annamarie

„Az egészség mindennél fontosabb, különösen ebben a rendkívüli helyzetben, de azok, akik nehéz körülmények között élnek, és csak az alapvető élelmiszereket engedhetik meg maguknak, nem juthatnak hozzá ezekhez a vitaminokhoz. Tudjuk, hogy kiknek van leginkább szükségük most erre, úgyhogy jó helyre fognak kerülni a csomagok” – tette hozzá Rózsahegyiné Juhász Éva.

Barcsa Lajos a támogatás kapcsán azt emelte ki, hogy az Arany Oroszlán Gyógyszertár adományához hasonlóra még nem volt példa Debrecenben.

„Szerencsére nagyon sok felajánlás érkezik advent időszakában a Debreceni Karitatív Testülethez, de ez egy igazán hiánypótló támogatási forma: 3 millió forint értékű vitaminkészítményt tudunk így a következő hetekre biztosítani mintegy 1800 rászorulónak” – fogalmazott az alpolgármester.

Forrás: Kiss Annamarie

Az átadás után Rózsahegyiné Juhász Éva és Barcsa Lajos két helyszínre vittek a csomagokból. A kétgyermekes Pór-család, illetve a nyugdíjas István Ferencné részesült elsőként a felajánlásból.