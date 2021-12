Hajdúsámson is benyújtja pályázatait 2022. január 15-ig a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz felhívásaira. A város vezetése különösen örül a belterületi utak fejlesztésére kiírt pályázatnak. – A TOP Pluszban elsőként az energetikai és az élhető város elnevezésű pályázatok jelentek meg, melyekre támogatási kérelmet nyújtottunk be – tájékoztatott megkeresésünkre Antal Szabolcs polgármester.



Mint kifejtette, az energetikai pályázaton belül szeretnének pályázni önkormányzati épületek korszerűsítésére és napelemes rendszerek kiépítésére. Ezek célja a költséghatékonyabb működtetése az érintett intézményeknek. Az élhető város pályázat által a frekventáltabb területekre, játszóterekre, közparkokra, a város ki- és bevezető szakaszaira, a településrészekre térfigyelő kamerarendszert építenének ki.



– Egy nagyon régi álmunk is megvalósulhat egy tornacsarnok építésével, mely tartalmazna egy standard, kis méretű pályát. A fiatalok sportolási lehetőségeinek helyszínéül szolgálna, ami egy újabb dimenziót nyithatna Hajdúsámson sportéletében – ismertette a városvezető. Hozzátette, az önkormányzat épületét is bővítenék új épületszárnnyal, amely magában foglalna egy házasságkötő és rendezvénytermet, új irodákat, valamint a belső udvar felújítását is.



Mint elmondta, nagyon örülnek a belterületi utak fejlesztésére kiírt pályázatnak, hiszen a városban a legégetőbb, legnagyobb és legfontosabb probléma a szilárd útburkolattal rendelkező utak hiánya. Több utcára szeretnék a támogatást benyújtani, mely a csapadékvíz elvezetésére és aszfaltozásra adna lehetőséget.

Alapvető igények



– Minden városban mások a prioritások, minden településen a helyi városvezetés tudja, mire mutatkozik igény. Mindig arra lehet pályázni, amire pályázat van kiírva, de ha egy kiírt pályázat és egy település igénye találkozik, az egy örvendetes dolog – emelte ki Antal Szabolcs. – Ezért is örülünk annak, hogy a TOP Plusz konstrukcióban több olyan felhívás is lesz, amely ténylegesen szükséges Hajdúsámsonnak. Ezek által fejlesztéseket remélhetünk, hiányosságokat tudunk pótolni, beruházásokat valósíthatunk meg – fogalmazott.



A polgármester szerint az igények alapvetőek. Az épületek napelemmel történő ellátása manapság már egy elvárható dolognak tekinthető. Az útépítésben szintén alapszintű hiányosságokat szeretnének pótolni.

A lakosság száma növekszik, egyre nagyobb város Hajdúsámson, így az önkormányzat épületének bővítésére is szükség van, valamint egy tornacsarnokra is, hiszen közel 15 ezer lakosú a település.



– Hajdúsámson lélekszáma folyamatosan gyarapszik. Megnövekedett a családi házak építése, főleg a Sámsonkert és Martinka településrészeken, ahol egyelőre hiányosságként szerepel az ivóvíz- és a kommunális szennyvízelvezető rendszer kiépítettsége. A városvezetés a legfontosabb feladatának most azt tekinti, hogy eme probléma megoldására az anyagi forrást megtalálja – hangsúlyozta a városvezető.



Antal Szabolcs hozzátette: jelenleg egy bringapálya előkészítésén is dolgoznak. A TOP Plusz pályázatain kívül más lehetőségek is vannak, amelyeket figyelemmel kísérnek, és minden olyan kiírást megcéloznak, amely a hajdúsámsoni lakosok életminőségének javításához hozzájárulhat.

Dandé Melinda