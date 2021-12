Színes, kötött és giccses mintás darabok, hóbortos fejfedők kerültek elő a gardrób mélyéről, de volt, aki Mikulásnak vagy éppen krampusznak beöltözve indult a bevállalt táv teljesítésére. Bár messziről mókásnak tűnhetett a belváros szívében a fertelmes szettekben bemelegítést végzők tábora, a céljuk annál inkább komoly volt. A mosolygós arcokat látva persze egyértelmű, hogy jól szórakoztak a kezdeményezéshez csatlakozók, de nem a mulatás volt a valódi okuk a megjelenésre.

– A jótékonyság miatt csatlakoztam a futáshoz, egyébként nem szoktam és nem is szeretek futni – osztotta meg lapunkkal Pallás Noémi.

De ugyanezért érkezett Őszi Réka is, aki férjével és kisgyermekével együtt csatlakozott a rendezvényhez. A családanya hozzátette azt is, hogy a ronda pulcsit is csak az alkalomra „turkálta”.

Nagy-Lakatos Lívia, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális menedzsere elmondta: a futók tárgyi adományaikkal a Debreceni Karitatív Testület munkáját segítették.

BBI