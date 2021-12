Az operatív vezető szerint az MRSZ, valamint a gyűjtéseiket jó szívvel támogatók révén rengeteget tehetnek a nélkülöző és adományokra rászoruló embertársaikért. – Adventi kezdeményezéseink keretében a Szeretetdoboz tartósélelmiszer-gyűjtő akciónk Debrecenben, valamint annak vonzáskörzetében, a tanyavilágban élő nehéz sorsú, szegénységben élő nagycsaládosoknak, időseknek, betegeknek a megsegítését szolgálja. Az összegyűjtött adományainkból az adventi időszakban folyamatosan segítjük a debreceni irodánkhoz segítségkéréssel forduló helyi lakosokat, a Bihari Állami Gondozottakat, a Tiszántúli Református Egyházkerület Közösségi Ellátások Intézményét, a Református Nevelőszülői Hálózatot, valamint kisebbségi keresztény közösségeket is. Szervezetten tartós élelmiszereket és téli ruházatot adunk át Nyíradonyban, Bagamérban, Kismarján, Hajdúhadházon, Dombostanyán, Nagycsere–Halápon, Bodaszőlőn és Hajdúszoboszlón. Az összegyűlt adományokból természetesen határon túli, főleg kárpátaljai testvéreinket is támogatjuk – emelte ki Iszlai Gergely, aki az összefogáshoz csatlakozó szervezetekre is kitért.