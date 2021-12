Azonban nem mindenki gondolja szerencsésnek az újítást. A megkérdezett árusok közül voltak olyanok is, akik a korábbi évekhez képest kevesebb bevétellel zárták az idei vásárt. Véleményük szerint vannak olyan részek, ahol kevesebb az árus, ezért a vásárlók nem is térnek be oda. Hiányolják azokat a tömött sorokat, amelyek magukkal vonzzák az érdeklődőket.

Hamar Zoltán | Fotó: Bekecs Sándor

– Nekem is az a tapasztalatom, hogy idén kisebb volt a forgalmunk, amely a mostani változás mellett sok dolognak tudható még be. Egyrészt az esős, nyálkás idő is visszafogta az embereket, az áremelkedések sem lehettek vonzóak, illetve úgy látom, maga a vírushelyzet is kicsit távolságtartóbbá tette az embereket. Maga a vásár hangulata is másabb, mint két évvel ezelőtt volt – vélekedett Hamar Zoltán, aki a Piac utcán várta vevőit iparművészeti termékeivel.

A vásározók is osztották az árusok véleményét. A megkérdezettek közül volt olyan, aki üdvözölte az idei változásokat, örültek, hogy nincsenek tömött sorok, tömegek az árusok standjai előtt, kényelmesebben végig tudták nézni a kínált portékákat, illetve biztonságosabbnak is érezték azt, hogy nem a villamossínek mellett rendezték be az idei vásárt.

Bekecs Sándor