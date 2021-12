Az elmúlt napokban is sokan kérték a védőoltást a Gróf Tisza István Kórház oltópontján. December 6-án, hétfőn összesen 121 oltást adtak be, amiből 22 volt első dózis (18 százalék). Kedden 133-an kértek védőoltást, amiből 25 volt első (18,8 százalék); szerdán pedig 264 oltást adtak be, 34 volt első körös (12,8 százalék) – közölte Muraközi István polgármester.