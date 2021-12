Amint az Immánuel Otthonban zajlott átadás kapcsán Győri Zsófia, az intézmény igazgatója elmondta, nemcsak konkrét ajándékoknak örülnek, hanem annak is, ha mások kíváncsiak rájuk, gondolnak rájuk. Az érkező vendégeknek az ilyen alkalmak keretében kicsit jobban meg tudják mutatni magukat, s ezek nyomán a találkozások nyomán mind az otthon lakói, mind a vendégek gyarapodnak, gazdagodnak lélekben. Minden ünnepre – így az adventre és a karácsonyra is – hosszasan szoktak készülni, így már hetekkel ezelőtt elkezdődtek a karácsonyi ünnepség próbái. Bár a járványhelyzet erre is rányomja a bélyegét, arra törekszenek, hogy az intézményben teljes értékű ünnepet tudjanak megélni a gyerekek és a munkatársak.

Fotó: Karitatív Testület