Az országban elsőként a Debreceni Egyetemen indult sportanalitikus szakemberképzés azzal a céllal, hogy a hallgatók megismerjék a legmodernebb sport- és teljesítménydiagnosztikai eszközöket, és a legújabb adatfeldolgozási módszereket. – Ez egy elitképzés, melyben nem a létszám volt a fő szempont, viszonylag kevés hallgatóval, 14 fővel indultunk el annak érdekében, hogy a megfelelő gyakorlati időt a diagnosztikai laboratóriumban, a SET-ben meg lehessen valósítani. A posztgraduális képzésben olyanok vettek részt, akik kiemelt akadémiák, a hazai és nemzetközi élmezőnybe tartozó klubok szakemberei, testnevelőtanárok, szakedzők, gyógytornászok, humánkineziológusok. Az interaktív oktatás során ők is megoszthatták a közvetlen gyakorlati tapasztalataikat – mondta el a hirek.unideb.hu-nak Balogh László, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének (DESKI) igazgatója.



Kiemelte azt is, hogy a Debreceni Egyetemen rendelkezésre állnak a legmodernebb ezközök, ám ezek tudatos, tudományos és tervszerű használata országos szinten még gyerekcipőben jár.



Balogh László kifejtette: minden akadémián és egyre több sportegyesületnél dolgoznak sporttudományi szakemberek, akik az erőnléti és a mentális felkészülés mellett edzés- és teljesítménymonitorozással, prevencióval, valamint rehabilitációval is foglalkoznak; ők egyfajta kapocsként szolgálnak a sporttudós és az edző között.

– Az a feladatuk, hogy lefordítsák, érthetővé tegyék az adatokat, az edzők pedig speciális méréseket rendelhetnek tőlük. A képzésünk egy komplex teljesítménydiagnosztikai sportanalitikus szakemberképzés, ami a mozgáselemzéstől kezdve a terhelésélettani, sportantropometriai méréseken át a mérkőzés és az edzések különböző paramétereit rögzíteni képes GPS-alapú rendszer feldolgozását és a sportpszichológiát is magában foglalja. A szakembereknek azzal is tisztában kell lenniük, hogy miként lehet működtetni egy olyan jól felszerelt centrumot, mint amilyen például a Debreceni Egyetem Sportdiagnosztikai, Életmód és Terápiás (SET) Központja. Ezért vezetésszervezési és adminisztratív feladatokat is el kellett végezniük a hallgatóknak – tette hozzá.

A kétféléves képzés első végzős évfolyama december 14-én tett záróvizsgát a SET Központban.