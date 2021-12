A városrésziek a Halápon a Gyermekekért Egyesület tizedik születésnapját ünnepelték disznóvágással. A Naplónak a sürgés-forgás közben Berekméri Dalma elnök elmondta, hogy külhoni magyar vendégek is érkeztek a jeles fordulóra. – Az egyik disznót halápi módon dolgozzuk fel, a másikból Gyergyószárhegy küldöttsége szárhegyi módra készít finomságokat – fejtette ki. Megtudtuk azt is, hogy a csípős idő ellenére megfogadták, addig senki nem mehet haza, míg az összes étel el nem fogy. Haláp közössége első látványdisznóvágását rendezte meg, hagyomány mégis bőven akadt, szalmával perzseltek, Heit Lóránt zenekara hegedűszóval csalogatta koccintani a népet, míg az eszem-iszom háziasszonya hájastésztával kínálta a jelenlévőket. Köztük volt Pósán László országgyűlési képviselő is, aki úgy véli, Haláp egyébként is összetartó közössége ezzel a délelőttel remélhetően új hagyományt teremt a városrészben.