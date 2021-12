November 15-én két egymástól független, nagy távolságra lévő Bács-Kiskun megyei baromfiállománynál is megjelentek a tünetek: az állatok bágyadttá váltak, visszaesett a tojástermelésük, csökkent a takarmány- és a vízfogyasztásuk, és gyanús számban hullani kezdtek. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma megvizsgálta a telepeken található szárnyasokat, és igazolta a madárinfluenza jelenlétét. Az ezt követő napokban a megyében több kitörési pontot is felfedezett a hatóság, ezért az országos főállatorvos Bács-Kiskun megye teljes területére elrendelte a baromfik betelepítési és mozgatási tilalmát. A megyében egy hét alatt közel 20 fertőzött állományt számolt fel a Nébih, és több mint 300 ezer kacsát és ludat kellett leölni. A baromfitartók bejelentéseinek és a hatóság gyors közbelépésének köszönhetően sikerült visszaszorítani a járványt, ennek ellenére Csongrád-Csanád és Békés megyében is felütötte fejét.