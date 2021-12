A város szívében, a Mester utca és a Széchenyi utca kereszteződésében alakított ki a hajdúhadházi önkormányzat pihenőparkot, központjában Bocskai István mellszobrával. Az új közösségi tér érdekessége, hogy az önkormányzat saját vállalkozása építette a helyi szakközépiskola kőműves tanulóinak közreműködésével.

Fotó: Kiss Annamarie

– Jó olyan településre jönni, ahol azt lehet látni, hogy a polgármester és a képviselő a szívén viseli az adott településnek a sorsát, és nemcsak egy várost tartanak össze, hanem egy közösséget is építenek, kovácsolnak össze – fogalmazott köszöntőjében Szentkirályi Alexandra a csütörtöki átadóünnepségen. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a közösség ereje nem csak helyben, de országos mértékben is eredményességre tud vinni. Mint fogalmazott: ha közös erővel igyekszünk előre menni, akkor a legnagyobb nehézségek is legyőzhetők.

Fotó: Kiss Annamarie

– Természetesen nemcsak arról van most sem szó, hogy a meglévő eredményeket szeretnénk továbbvinni, hanem amiket az elmúlt 10-12 évben közösen, egy országként, egy nemzetként elértünk, meg is kell tudnunk védeni – hangsúlyozta. Példaként említette a családi otthonteremtési kedvezményeket, a rezsicsökkentést, a Magyar Falu Programot és a 13. havi nyugdíj visszaépítését is.

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: a magyar kormány a vidékre, mint aranytartalékra tekint, hiszen erős vidék nélkül nincs erős Magyarország, ezért az innovációkat és a fejlesztéseket a továbbiakban is támogatni fogják.

– Bocskai fejedelem büszkén tekinthet le Hajdúhadház városára, és örömmel konstatálhatja, hogy jól tette, amikor 1605-ben 9254 hajdúvitézt megnemesített, letelepített, és többek között Hadház települést is felemelte a hajdúvárosok későbbi sorába – mondta beszédében Tasó László, a térség országgyűlési képviselője, aki, mint fogalmazott: a hajdúkra jellemző makacsság és kitartás nélkül nem érte volna el az elmúlt évek eredményeit a város. 2010 óta 11 milliárd forint fejlesztési támogatást nyert el az önkormányzat.

Fotó: Kiss Annamarie

– Közel 800 millió forint érkezik most a választókerületbe év végére, hogy a települések be tudják nyugodtan fejezni még a hiányzó utcák aszfaltozását, a járdák építését, vagy éppen a parkok létrehozását – emelte ki Tasó László