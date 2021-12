A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben már hagyománnyá vált, hogy minden évben a fogvatartottak ajándékot vagy dísztárgyat készítenek rászoruló gyermekek részére, illetve a letéti pénzük terhére édességet vásárolnak. Ez évben a Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózatot választotta az Intézet, hogy egy rendhagyó, szimbolikus jóvátételi program keretében reintegrációs őrizetben lévők és fogvatartottak által készített hóemberfigurákkal, illetve általuk vásárolt édességekkel megajándékozza az itt nevelkedő gyermekeket.

A szimbolikus jóvátételi programok elsődleges célja a fogvatartottak számára a bűncselekmény okozásával, illetve annak következményével történő szembenézés és felelősségvállalás elősegítése.

Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Az átadó ünnepségen Bacsó János, a Hálózat szakmai vezetője elmondta, hogy nagy örömmel fogadták a felajánlást, remélik, hogy ez egy hosszú távú együttműködés első állomása lesz. „ A nálunk nevelkedő gyermekek között vannak olyanok, akiknek családtagjaik jelenleg is börtönbüntetésüket tölti. Az a célunk, hogy szeretettel, gondoskodással, megfelelő oktatás biztosításával elérjük azt, hogy ezek a gyerekek ne kallódjanak el, ne váljanak bűnelkövetőkké. Mindemellett fontosnak érezzük azt is, hogy a gyermekek, ha erre lehetőség van, tartsák a kapcsolatot a vér szerinti családtagjaikkal is. Ismert számunkra az, hogy élete során minden emberben felmerül az a szándék, hogy változtasson korábbi életén, jóvá tegye azt, amit elkövetett. Ha ehhez megkapja a szükséges támogatást, akkor valószínű sikerrel fogja végig járni ezt az utat. Ez az alkalom egy mérföldkő lehet ezen az úton."

Az átadó ünnepségnek 2021. december 21-én a Nevelőszülői Hálózat központja adott otthont.