Az adventi kirakodóvásár december 23-i végeztével a debreceni Csapó utcán és a Dósa nádor téren is lebontották már a kereskedők pavilonjait.



Ennek hatására az arra járók meglepve tapasztalhatták, hogy milyen hamar eltűntek az előzőleg élettel teli, fényló üzletek. Aki karácsonykor ellátogatott a Kossuth térre, azt is láthatta, hogy nemcsak a műjégpálya működik továbbra is, hanem a közelében (az Aranybika vonalában) több pavilon is megmaradt, és szinte ugyanúgy zajlik a kiszolgálás, mint az adventi időszakban.

Fotó: Vass Attila

Vízkeresztig díszkivilágítás



Az árussoron húsok, lángosok, lepcsánkák, valamint forró csokoládék és borok is beszerezhetők, akár a korcsolyázás élményével is egybekapcsolva. Mindeközben szól a kellemes zene, és esténként természetesen továbbra is gyönyörködhetünk még az ünnepi díszkivilágításban, melynek az utolsó napja várhatóan 2022. január 6-án, vízkeresztkor van.



A hétfő déli ottjártunkkor egy könyves bódé is nyitva volt, de egyébként már nem az ajándéknak valók jellemzik a fő kínálatot. A műjégpálya pedig – a debreceniadvent.hu cikke szerint – január 31-ig immár belépőjegy váltásával vehető igénybe.

Fotó: Vass Attila

VA