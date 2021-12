Debrecen új térinformatikai rendszerét mutatta be szerdán Papp László polgármester a Városházán. A fejlesztéssel a város szabályozási tervét Debrecen hivatalos honlapján ezentúl könnyebben kezelhető, felhasználóbarát formában teszi elérhetővé a debreceniek és mindazok számára, akik a városban fejleszteni, beruházni vagy építkezni szeretnének. Emlékeztetett, hogy február 1-től új szabályozási terv van érvényben, ezt a bonyolult építési rendszert teszi könnyen értelmezhetővé a most bemutatott rendszer, melyben friss, nagy felbontású ortofotók és domborzatmodell is segíti majd a tájékozódást.

Az új térinformatikai rendszerben megtalálható lesz az összes debreceni ingatlanra vonatkozó építési szabály, a térképen tetszőleges méretű nagyításokat és kicsinyítéseket, emellett területmérést is lehet majd végezni. A térképes felület használatát oktatóvideó is segíti.

A következő években Debrecenben borítékolható a lakó- és ipari ingatlanok fejlesztése, amely meghatározó lesz abból a szempontból, hogy a városban szinte kockázat nélkül lehet majd ingatlant fejleszteni.

Póser Zoltán, az EDC Debrecen ügyvezetője (balról), Papp László, Debrecen polgármestere és Tomor Tamás, az Envirosense Hungary Kft. kereskedelmi és üzletfejlesztési igazgatója | Fotó: Czinege Melinda

Póser Zoltán, az EDC Debrecen ügyvezetője elmondta, hogy az új rendszer segíti a magányszemélyeket és a befektetőket, másfelől előkészíti azt a digitális városi rendszert, amire később integráltan lehet majd a többi területet építeni. – A fejlesztés nem saját szoftverként, hanem külső szolgáltató rendszerként valósult meg, ami biztosítja a gyors és folyamatos működést – jegyezte meg.

Fotó: Czinege Melinda

A szolgáltatás az Envirosense Hungary Kft. fejlesztéseként valósult meg. Tomor Tamás kereskedelmi és üzletfejlesztési igazgató hangsúlyozta, hogy a város pulzáló, élő organizmus, mely nagyon sok elemből áll össze, ezt kell digitális környezetben modellezni. – A felület a debrecen.hu oldalon lesz elérhető a nyilvánosság számára, egyrészt publikálja a rendezési tervben szereplő információkat, másrészt a hivatal munkatársai számára teszi elérhetővé a szerkesztési funkciókat, így lesz majd naprakész a felület.

Kiemelte, hogy Debrecenben több mint hetvenezer ingatlan van, ezt a hatalmas területet az informatikai rendszernek nagyon nagy pontossággal kell kezelnie. Elmondta, hogy helyrajzi szám megadásával és utca, házszám megadásával egyaránt meg lehet találni a keresett ingatlant, melynek a lézeres méréseknek köszönhetően a magasságáról is kap információt a felhasználó.

A város új térinformatikai rendszere bruttó 12 millió forintból valósult meg.

SZD