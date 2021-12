Puskás István, Debrecen alpolgármestere elmondta, a reménység gyertyáját gyújtották meg. – A gyertyák sorban való felgyulladása jelképezi az idő múlását, azt, hogy haladunk az ünnep felé. Emellett pedig a közösséghez tartozást is, soha ne felejtsük el, nemcsak a család, de egy nagy közösség is készülődik az ünnepre. A múlt, a jelen, és a jövő is ott van a gyertyák meggyújtásában – mondta, reménykedésre biztatva mindenkit. Az alpolgármester hangsúlyozta, az Advent üzenete pontosan az, hogy legyen bármilyen nehéz helyzetben is van az ember, a jó idővel megérkezik, ezt pedig türelemmel kell várni.