Az Atomic Media csapata által készített kisfilmen felidézhetők a legkülönlegesebb pillanatok, a dinamikus összefoglaló révén újra átélhetők a szeptemberi stadionshow legemlékezetesebb koncertjei, látványelemei – írja az unideb.hu. Így például az is, ahogy az egyetem több mint 100 országból érkezett külföldi hallgatói közösségét a különböző nemzetek lobogói köszöntötték, de felvillannak a látványos lézershow, valamint az azt követő stadiondiszkó pillanatképei is. És persze talán a legfontosabbak, a közönség soraiban bulizó egyetemisták önfeledt reakciói is, amelyek önmagukért beszélnek.